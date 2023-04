Una de las conductoras y actrices más queridas de nuestro país es Esmeralda Ugalde. La ganadora de “La Academia Bicentenario” (2010) también es muy activa en sus redes sociales, y en plataformas como Instagram suele compartir sus outfits favoritos.

Recientemente Esmeralda Ugalde se animó a lucir en su feed de Instagram un look compuesto por un top u ombliguera estilo cut out en color blanco, el cual combinó con unos pantalones de mezclilla.

Esmeralda cuenta con más de 1 millón de seguidores en las redes sociales y siempre mantiene una relación muy estrecha con sus fanáticos a través de esta red social.

Con este look, Esmeralda Ugalde demuestra que tiene el look ideal para lucir en primavera. Es fresco, cómodo y versátil, ya que se puede combinar con un blazer de color y sandalias para lograr un outfit más formal, pero también se puede llevar con una chaqueta de cuero y unas tenis, para un look más informal.

Esmeralda Ugarte. Fuente: Instagram @esmeoficial

Incluso en las fotografías de Esmeralda Ugarte se la puede ver luciendo una manicura en color celeste, un color muy jugado, pero que está de moda este año.

¿Con quién está en pareja Esmeralda Ugarte?

En los últimos días se dijo que Esmeralda Ugarte estaba en pareja con Christian Estrada, pero rápidamente la joven publicó un video en sus redes sociales donde negó este rumor.

El rumor comenzó con los conductores de “Chisme No Like” y rápidamente se volvió viral. “Quiero aclarar esto antes de que avance. Saludos en especial para Javier Ceriani y Elisa Beristain. He recibido un mensaje y una foto de algo que me dejó sin palabras porque me impresiona mucho cómo pueden armar un chisme de pasillo y asegurar cosas que no sucedieron. En el evento conocí a muchas personas, entre ellas a este chico, y sólo lo saludé de hola y adiós porque su hermano trabaja con Ana Bárbara”, aseguró Esmeralda.