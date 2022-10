Es Guillermo del Toro el disfraz más popular

Como parte de las celebraciones del Día de Muertos, en el medio cinematográfico han comenzado a circular “paquetes” de disfraces en donde el más socorrido es el de Guillermo del Toro. Se trata de tarjetas que, por supuesto, son falsas, pero que indican que dicho paquete incluye lentes, barba, y peluca peinado estilo libro abierto; se deja claro, en broma, que no incluye premios, entiéndase réplicas del premio Oscar, por si ya se estaban apuntando.

Trabajar en “Bardo” fue duro, se queja personal

Personal que trabajó en “Bardo”, la nueva película de Alejandro González Iñárritu, nos cuentan que las jornadas de rodaje eran duras y agotadoras, lo cual algunos no aguantaron, pero cuando han visto el resultado final, han pasado al orgullo. Saben que quizá no es la mejor película del “Negro”, pero eso no quita que sus mensajes sobre México tengan cierta realidad, aunque claro, visto por alguien que lleva dos décadas fuera del país



Rosy Ocampo ahora explorará el thriller

Rosy Ocampo cambia los melodramas y prepara su primer thriller, “Más allá de ti”, que será para la plataforma Vix+. Con un elenco familiar para la audiencia, como Ariadne Díaz y Sebastián Rulli, así como Lisa Owen, Dominika Paleta, Patricia Reyes Spíndola, Salvador Sánchez, Arturo Ríos, Gustavo Sánchez Parra, Anna Silvetti, Nacho Tahhan y María Perroni. La historia, de acuerdo con el sitio Produ, transcurre en Texas, pero se grabará en Baja California; se centra en la vida de Amy, una expolicía dotada de poderes sobrenaturales (puede comunicarse con los muertos) que lucha por recuperar la custodia de su hijo. La productora está por concluir Vencer la ausencia, cuarta historia de la saga Vencer, que se ha transmitido por por Las Estrellas, de Televisa.



