Érika Buenfil prefiere maquillaje que bótox

“Me aterra, me da mucho miedo, me hago cosas pero muy leve”, dice la actriz Érika Buenfil a las cirugías, o al rellenarse de bótox la cara, prefiere taparse la imperfecciones con maquillaje e iluminación; comenta que entiende la edad y el tiempo y que hay personas que se vuelven adictas a las cirugías. “Me pongo, pero tengo un gran doctor y aparte no me gusta abusar, porque si no perdería toda mi expresión a la hora de actuar, la verdad no me he hecho nada me aterra, tengo mi ojera normal, la retoco con maquillaje y ahí con la iluminación, pero me da mucho miedo rellenarme la cara, me da pavor rellenarme la cara y que se te vea un cachetote y los labios, hay no, todo lo arreglo con maquillaje”.

Esmeralda Pimentel presume a Olga Segura

Esmeralda Pimentel está orgullosa de su amiga, la productora Olga Segura (Waiting for the Barbarians, Sundown) y cuentan que le resultó un poco molesto que en el certamen de Morelia pasado no se le tomara mucho en cuenta por los medios de comunicación. Así que cada que podía, hablaba de la creativa mexicana para que voltearan a ella.

Ilse Salas se medirá en comedia romántica

Telemundo probará suerte con las comedias románticas y pondrá al frente a Ilse Salas, Mariana Treviño, Erick Elías y David Chocarro, en bajo el nombre 100 días para enamorarnos, de acuerdo con el Semanario Produ. La cadena hispana ha sido una de las mejores opciones para los actores mexicanos desde que dejaron sus contratos de exclusividad en Azteca y Televisa, y para Ilse es un giro a lo que había realizado recientemente en televisión.