Erick Rubín seguirá besando a Apio Quijano en el 90´s Pop Tour

Tras dar a conocer la noticia de que se separaría de Andrea Legarreta, Erick Rubín explota contra los rumores que tratan de deslegitimar la forma pacífica en que dio termino a su relación, debido a que ya son muchas las especulaciones que tratan de desentrañar qué fue lo que detonó la decisión; una de ellas sugiere que el cantante sostiene una relación con Apio Quijano.

A menos de una semana que Andrea y Erick oficializaran su separación, luego de 22 años de matrimonio, ya son múltiples los rumores que giran en torno a la noticia; algunos aseguran que fue la conductora de “Hoy” quien le fue infiel al músico, mientras que otros expresan que Rubín está interesado ya sea en Apio Quijano o en Melissa López de JNS, por los acercamientos que ha tenido con ambos en el show de los 90´s Pop Tour.

La insistencia de la prensa y los comentarios mal intencionados en redes sociales han causado el disgusto de Erick que, por su participación en la gira de los 90´s Pop Tour, ha sido captado ya en diferentes ocasiones en el aeropuerto de la CDMX, y en la última oportunidad que tuvieron los medios de comunicación de abordarlo, el cantante manifestó su inconformidad ante las especulaciones que se han publicado en los último días en relación a su ruptura con Andrea.

“Me queda claro que esto refleja la sociedad en la que vivimos hoy; donde no hubo odio, en donde no hubo pelea, donde no hubo drama hay que generarla”, indicó.

Además, el interprete de “Cuando mueres por alguien” aclaró que ni Apio ni él dejarán de realizar el beso que supuestamente se dan en el escenario durante el concierto, pues el músico destacó que lo único que realizan son movimientos que dan la impresión de que están besándose, sin embargo, en ningún momento sus labios llegar a rozarse.

“A mi me gustan las mujeres, pero no tengo ningún problema que piensen lo que quieran”, expresó. Y destacó: “Nunca nuestros labios se han tocado, nunca… No hay una sola imagen… no, no, o sea nos acercamos y hacemos esto, pero ¿en qué momento se ve que nuestros labios…? No hay beso, no hubo beso, nunca ha habido beso, hacemos como que nos damos un beso”, explicó.

Además, negó que su separación con Andrea se trate de una estrategia publicitaria para el posible reality en el que participará la familia Legarreta Rubín, y compartió que a él y a su expareja siempre “les había chocado” que los calificaran como una pareja ejemplar y, ahora, que realmente toman su separación de una forma inteligente es cuando están siendo criticados.

En lo concerniente al rumor de que Andrea sostiene un romance con Christian de la Fuente, expresó que es lo que siempre sucede cuando dos personas se separan, inmediatamente se busca una justificación oscura para ensuciar los buenos términos en que queda una pareja, por l oque aseguró que no volvería a hablar del tema.

Por su parte, Melissa López, que también se encontraba en el aeropuerto y declaró junto a Rubín, dijo que los dimes y diretes le han parecido una falta de respeto, ya que no sólo afectan a Andrea y a sus hijas, Mía y Nina, sino a ella y a la pareja con la que se encuentra actualmente.

“Es supertriste, es doloroso, es penoso (…) Para empezar, me respeto a mí misma, respeto a mi pareja, respeto a su familia, a mi familia, a Erick, a Andrea, a sus hijas, a su familia… de verdad, es tristísimo”, relató.

Apio también reiteró -pues ya ha hablado del tema varias veces- lo penoso que le resultaba ser involucrado en un tema en el que no tiene nada que ver, por la que se siente cansado, sin embargo, aclaró que no dejará de participar en el beso actuado que protagoniza con Erick durante las presentaciones de “Los 90´s Pop Tour”.

