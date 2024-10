Eric del Castillo vive con un problema visual debido a una degeneración macular que le afecta su estilo de vida porque no alcanza a ver a cortas distancias. Siente que esta enfermedad lo aísla, pero prefiere no pensar en esto para no deprimirse.

“Lo que me molesta es la luz. En la habitación de mi casa cierro cortinas, me duele porque ya no puedo ir al cine, tendría que leer subtítulos, ni ir al teatro, luego también estoy medio choreque (sordo); en el teatro tampoco puedo verles las caras, me desespero, no puedo manejar, siempre estoy sujeto a una tercera persona que me lleva aquí y allá”.

Esta situación provoca que tampoco pueda escribir, actividad que le fascina pues ha realizado argumentos de cine. Actualmente tiene cinco arrumbados que no puede corregir, ni volver a leer.

“Por naturaleza soy optimista y no me dejo vencer, no me voy a morir con esta enfermedad, no más que hay que entender que hay que sobrellevar las cosas para todo en la vida. Si uno se hunde en la tristeza y el pesimismo, pues te vas luego luego, yo no tengo llamado (a la muerte) todavía”.

El actor de la telenovela “Amor sin tiempo” y “Vivir de amor” admitió que un error que cometió fue no darle la importancia a la degeneración macular.

“En su tiempo perdí tiempo, no le presté la demasiada atención porque estaba acostumbrado a que siempre andaba mal de los ojos. El doctor me dijo que ya no me podía operar porque la tela de la mácula estaba demasiado delgada y ya no había nada qué hacer que tratar de detenerla.

“¿Cómo lo hago? A base de vitaminas para tratar que no avance, sobre todo me comentó ‘no te desmoralices, nunca te vas a quedar ciego, vas a tener visión', mencionó quien apoya a la campaña "Alcanzar la mejor visión de ti", de los laboratorios Bayer.

Pero sabe que tiene que delegar algunas cuestiones a personas de confianza, como los asuntos oficiales: firmar contratos, ir al banco. Tampoco lamenta no poder estudiar.

“Si me hubiera operado a tiempo, no tendría este problema tan grave, la vida puede seguir su curso. La última vez que yo pude leer un libreto fue antes de la pandemia con una obra de teatro, lo leí perfectamente, me lo aprendí de memoria, hice la obra estuvimos nueve meses perfecto y luego que ya no empiezo a ver, ya no pude”.

Antes de esto ya había tomado ciertas prevenciones como tener un chofer, recordó que el origen de este problema visual viene desde la infancia.

“Siempre tuve problemas con los ojos desde niño, un baboso de escuela me zambulló en una alberca toda cochina, que tenía natas de suciedad y desde ahí empecé a sufrir con los ojos. Luego fui seminarista y ahí lloraba y lloraba por el ardor que tenía en los ojos los padres creían que era yo muy virtuoso porque lloraba”.

Pero los médicos le sugirieron suspender sus estudios por seis meses: “dije voy a estar de baquetón en el seminario y el director del seminario me dijo: ‘te tienes que ir del seminario, porque aquí no puedes estar sin hacer nada; no puedes leer, ni estudiar mejor sal, prueba tu vocación y si quieres regresar te recibimos con los brazos abiertos total”.

Le duele la ausencia de su hija Kate

Eric del Castillo extraña a su hija Kate, mencionó que sí le gustaría ir a visitarla a España, donde casi termina de grabar una película.

“La ausencia duele en el alma, la ausencia es algo así como un poco de olvido y sí me duele mucho estar lejos de ella. También tal vez irnos a vivir allá para estar todos juntos, pero es muy difícil dejar tu terruño, tu tierra, tu patria y sobre todo si no hay un motivo grave”.





