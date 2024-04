Enzo Vogrincic y su "trampa" confesada en "La Sociedad de la Nieve"

¿Quién dijo que un poco de preparación es hacer trampa? Enzo Vogrincic, al parecer, llevó la meticulosidad a otro nivel durante la promoción de "La Sociedad de la Nieve". Confiesa que, movido por la inseguridad, ensayó su manera de responder preguntas con la ayuda de un amigo periodista. "Grababa las preguntas y respuestas, las pulía y luego repetía el proceso", cuenta entre risas. Ahora, lejos de esconderlo, lo relata como una anécdota digna de un cómico, causando más de risas entre los periodistas que lo entrevistan.

Eduardo Santamarina: un galán que cuida su piel

En el mundo del espectáculo, no sólo las luces son intensas, también lo es el cuidado personal. Eduardo Santamarina, conocido tanto por su carisma como por su físico, no esconde su rutina de belleza. Con visitas regulares al dermatólogo, faciales y un arsenal de cremas, Eduardo busca mantenerse bien frente a las cámaras. "Pasar tanto tiempo bajo las luces del foro deja huella, y no estoy para dejar que el tiempo me pase factura sin luchar", comenta el actor de 55 años, dejando claro que para él, envejecer con gracia es tan importante como cualquier rol que interprete.

Foto: Instagram

El gran cuidado a los pequeños prodigios de Angélica Vale

Los hijos de Angélica Vale, Angélica Massiel y Daniel Nicolás, ya muestran tener el carisma necesario para seguir los pasos de su famosa familia. En el evento de las 200 representaciones de "El Mago (The Wiz)", mientras Angélica y su madre, la legendaria Angélica María, atendían a la prensa, un grupo de reporteros intentó entrevistar a los niños. De inmediato, Angélica María intervino para proteger a sus nietos de las cámaras, pidiendo respetuosamente que no se les hicieran más preguntas. Angélica Vale, por su parte, sonríe y comenta lo tremendos que son sus hijos, evidenciando el orgullo y la cautela de una madre en el complicado mundo del espectáculo.