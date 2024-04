“Madonna no es una perita en dulce”, dice Lucía Méndez

La cantante Lucía Méndez ha tenido que aguantar las burlas y los cuestionamientos sobre muchas cosas que ha contado, como la vez que se hizo de palabras con Madonna en un concierto porque la intérprete de “Like a virgin’” quería que la diva mexicana se levantara, algo que se negó hacer. Pero en un encuentro reciente con la prensa comentó que el tiempo le dio la razón y que la "Reina del pop" -quien por cierto está de visita en nuestro país para ofrecer cinco conciertos- no es ninguna perita en dulce y que tiene una energía muy fuerte que no cualquiera le puede sostener, porque a ella sí la intimidó en un principio, pero hizo acopio de todo su valor, y por qué no, altivez, para responderle a su mismo nivel y hacerla rabiar al negarse a hacer lo que la estadounidense quería.

LCDLF “era una casa llena de locos”: Sofía Rivera Torres

Televisa ya está preparando los detalles para la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, mientras tanto Sofía Rivera Torres, quien fue una de las participantes en la primera entrega, recordó su paso por el reality, asegurando que no se arrepiente de haber sido considerada como la villana por algunos televidentes, por ser directa en algunas declaraciones, por ejemplo, cuando aseguró que había un complot en su contra y traición entre los demás participantes. La actriz aseguró que actuó de la mejor manera. “Fui la voz de la razón en esa casa llena de locos, no tuve mala imagen y por eso tengo trabajo ahorita”.





La conductora fue parte de la primera temporada de "La casa de los famosos". Foto: Instagram





Productora afirma que demandará a Televisa por “Juego de voces”

La productora Susana Rodríguez Cervantes afirmó a EL UNIVERSAL que tiene las pruebas suficientes para demostrar que el nuevo game show musical de Televisa, “Juego de voces”, fue una idea suya por lo que pide que le den su crédito y lo que dicte la ley y adelantó que demandará a la empresa en los próximos días, además de que retó a los realizadores a que demuestren que ellos lo registraron antes que ella: “Me sorprenden las declaraciones de Lalo Suárez; en un inicio busqué una reunión con ellos pero por supuesto (que voy a demandar), estoy en pláticas con algunas instancias y están revisando papeles, yo quise alzar la voz”.

Rodríguez Cervantes afirmó que ella presentó este proyecto en mayo de 2023 bajo el nombre “De la misma madera, el ADN de los famosos” y para esa fecha ya lo tenía en el Registro Público de la Propiedad; en junio de ese año le dijeron que no iría su programa, sin embargo la televisora empezó a trabajarlo bajo otro nombre.