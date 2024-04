Enzo Vogrincic se alejará del cine al menos dos años

Riviera Maya.— Si Enzo Vogrincic pudiera elegir el mejor tipo de vida para él, sería ser invisible. De hecho, adelanta que, en caso de volver a aparecer en una película, será dentro de dos o tres años.

Para el uruguayo han sido prácticamente tres años de respirar, pensar y hablar de La sociedad de la nieve, donde interpreta a Numa, uno de los sobrevivientes de un accidente aéreo en los Andes, en el que estos debieron practicar la antropofagia (comer carne humana) durante semanas antes de ser rescatados.

“Para mí no deberían decirse los nombres de los actores, siempre son personajes que aparecen y ya, pero bueno, vivimos en un mundo de estrellas y premiaciones, las cosas se mueven en la industria y hay que fomentarlo; uno termina cayendo en las redes, no puede evitarlo, pero si pudiera elegir algo, sería invisibilidad total”, dice el uruguayo.

“Me acuerdo de una conversación con Bayona (el director) en un bar, antes de que saliera la cinta, donde le decía que éramos muchos actores y que capaz a algunos les gustan las entrevistas, pero a mí no. Se rió y me contó cómo la promoción de su primera película le había hecho llegar a donde estaba hoy y a hacer esta película”, detalla.

La de ayer, realizada en esta ciudad, es prácticamente la entrevista del adiós de Enzo y el resto del equipo de La sociedad de la nieve.

Esta tarde, el filme opta por siete categorías en los Premios Platino Xcaret, a lo mejor del cine y la tv iberoamericana, la última gran premiación a la que asistirá el título. Es el fin de esos días en los que, al término de cada alfombra roja, Enzo Vogrincic se despojaba de la ropa que seguramente valía miles de dólares, y la devolvía a la marca que se la daba.

“Luego me ponía la mía y decía, ‘soy yo’”, recuerda Enzo.

Con la mente clara

La vida le ha cambiado a este sudamericano de 31 años de edad, quien no despega los pies de la tierra precisamente por vivir aún en su país natal.

“En Uruguay puedo salir, es un lugar muy tranquilo, la gente muy serena, no tenemos la costumbre de los famosos y claro, es más tímido (el habitante). Sé que ahora para salir al súper es calcularle 10 minutos extras porque es sacarte una foto, conversar con alguien, que alguien me diga que me acompaña...”, cuenta.

“Antes salía a correr a la rambla y ya no lo hago... Sí hay una atención, una mirada que cansa un poco, pues se necesita una energía para recibirlas que quizá a veces no tengo, y prefiero quedarme en casa”, añade.

Y contra lo que se pensara después de todo el fenómeno que desató el filme español, incluyendo su nominación al Oscar en la categoría de Película Internacional, las propuestas no le han llovido. Aunque no es algo que le preocupe.

“Cuando leo el guión me doy cuenta si quiero formar parte de eso, si tiene un valor para mí o si hay algo que yo pueda aportarles, eso es lo complicado, pero siempre lo hice, aún con todas las pequeñas oportunidades que tenía en aquel momento”, aclara el actor.