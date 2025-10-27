Yadhira Carrillo regresó a las telenovelas después de 17 años con Los hilos del pasado, melodrama en el que lleva el rol protagónico y en el que la acompañan Laura Flores, Eduardo Santa Marina y Natasha Dupeyrón, entre otros.

Para la actriz de 52 años, encarnar a Carolina Guillén, fue complicado, ya que tuvo que meterse en el corazón de una mujer que ha perdido a su hija, algo que dista mucho de ella, pues en la realidad no experimentó la maternidad, punto que hace más interesante para ella su interpretación.

“Me encanta hacer lo que hago y me entrego como me entrego, por eso quiero que estén pendientes, porque cada escena de Carolina Guillén es muy sentida, tuve que entrar a las tripas del corazón de Carolina, o sea, hasta lo más profundo, en lo que siente una mujer que ha perdido un hijo, que no sabe dónde está”, explica la actriz.

Yadhira adelantó de su personaje que es una mujer que por circunstancias que la apremiaban tuvo que separarse de su hija de una forma muy dolorosa.

Este contexto le sirvió para trabajar en Carolina, para poderle dar vida y credibilidad a un personaje que vive con esa culpa, todo con el propósito de que en pantalla se vea real su trabajo, que la gente pueda experimentar sensaciones.

“El personaje está hecho con mucho amor y cuidado para ustedes, y espero que no se pierdan una sola escena de esta telenovela”.

La larga ausencia de Yadhira de toda actividad escénica ha hecho que su público esté atento a su regreso a la pantalla chica, e incluso que ya se espere que anuncie más proyectos, sin embargo, dice, no tiene prisa en aceptar su siguiente personaje, y enfatiza que por ahora espera el estreno de Los hilos del pasado, nueva versión de El privilegio de amar, hoy en punto de las 21:30 horas por Las Estrellas.

“Quizá tome ahora un pequeño descanso, no sé qué venga, no sé si no llegue nada, quizás llegue mucho, desconozco si voy a tener vida mañana ni cómo me voy a sentir, por hoy, en este instante, fluyo y no quiero mortificarme por el mañana, a lo mejor algo sucede en un minuto y ya no estoy más aquí nunca”, comenta entre risas la actriz.

Carrillo exaltó el nivel de producción que se alcanzó para la novela con la que volvió a la tv.

Los hilos del pasado grabó parte de sus escenas en Italia y en Estados Unidos y se puede ver también a través de Vix.