¿En qué consiste la cirugía a la que fue sometida Paulina Mercado?

A pesar del complicado procedimiento al que estaba a punto de ser sometida, Paulina Mercado se ha mostrado positiva, pues desde que reveló públicamente que tenía un meningioma, un tipo de tumor cerebral, que le sería retirado, no ha perdido la sonrisa del rostro, al menos no frente a las cámaras, pues la conductora de "Sale el Sol" ha asegurado que el apoyo de sus hijos y Juan Soler, su actual pareja, la han ayudado a ser perseverante y, hace unas horas, compartió fotografías de su ingreso en el hospital, pues pronto entrará al quirófano.

Hace poco menos de un mes, la conductora se sinceró con sus compañeros del programa; Joanna Vegabiestro y Gustavo Adolfo Infante, a quienes les compartió que, desde hace cuatro años, tenía conocimiento del tumor que tiene en la cabeza, el cual le fue descubierto luego de que una resonancia magnética que se realizó arrojara que padecía meningitis, enfermedad que produce la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, así como le fue detectado un meningioma.

Lee también: A un año de noviazgo, Juan Soler y Paulina Mercado revelan que ya van a terapia

Sin embargo, anteriormente Paulina ya había hablado de su diagnóstico en el canal de YouTube que comparte con Juan Soler, de quien es pareja desde hace poco menos de un año. En ese momento, aseguró que se trataba de un "tumorcito" por el cual sería operada prontamente y el día llegó, así lo dio a conocer el actor argentino anoche, luego de compartir una historia a lado de su pareja con la que informaron que ya habían arribado a las instalaciones del hospital donde será atendida; el Ángeles.

"Llegando al hospital con mi nena", escribió Soler, en compañía de un video donde Mercado asegura estar muy tranquila con su ingreso y el proceso que enfrentará.

"Ay sí, estamos muy contentos, muy tranquilos y muy agradecidos por todos sus mensajes y buena vibra", destacó y aseguró que, mientras esté en el hospital ,Soler sería quien mantendría al tanto a sus seguidores de su estado de salud, ya que su pareja se había comprometido a documentarlo todo.

11 horas más tarde de este mensaje, Paulina compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que Juan está sosteniendo su mano, mientras ella parece estar recostada en una de las camillas del hospital, acompañada de la frase: "Por siempre sostenerme, gracias, Juan Soler.Te amo", sin embargo, ninguno de los dos ha dado más detalles de cómo se encuentra la conductora.

Lee también: Juan Soler se conmueve al hablar del tumor que padece su novia Paulina Mercado

La información acerca del proceso que atravesará es escasa pues, hace unas semanas, la conductora reconoció que no había querido preguntar a su doctor detalles de en qué consistía la intervención quirúrgica, pues reconoció que era una forma de hacer frente el miedo que la invadía, pero no dejó pasar de vista que, para llevar a cabo la operación, el parte médico cuenta con herramientas muy avanzadas para su ejecución.

“No sé mucho, fíjate. Qué chistoso, lo que es la negación; cuando fui al doctor no le pregunté muchas cosas", expresó.

Lo que sí dijo Paulina fue que el hospital donde está siendo atendida tiene un aparatos impresionantes, cuya especialidad es mapear el cerebro: "Te ponen el aparato y ya saben exactamente dónde está (el tumor), porque antes te tenían que abrir mucho. Te quitan la tapita, pero ya saben exactamente dónde está localizado y te lo quitan, tengo entendido que te ponen como una capita de colágeno o algo así y ya luego te ponen otra vez la tapita”, precisó.

Lee también: Juan Soler y Paulina Mercado se tatúan en nombre del amor, ¿van en serio?

En ese momento, la presentadora de TV dijo que sólo tendrá que raparse sólo una parte del cabello, por lo que su doctor ya le había hecho una propuestas de como cubrir la falta de cabellera tras la recuperación.

"Me dijo que hay apliques y pelucas buenísimas, porque sería nada más un pedacito. Si me tiene que rapar, que me rape, no pasa absolutamente nada, pero estamos negociando con él, es un doctor fantástico”, destacó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc