“En La casa de los famosos querían fregarme”: Jorge Losa

El actor español Jorge Losa asegura que no era el favorito de la producción del reality La casa de los famosos México, ni tenía un romance con la productora Rosa María Noguerón, como en algún momento se llegó a decir en redes sociales.

“Son patadas de ahogado (decir que había trampa en el show), son excusas que buscan para dar una explicación de que a una persona le vaya bien. Yo siempre he dicho: no sé por qué enfocarte en que le vaya mal al prójimo, que creo que es como se han enfocado mucho, en ver cómo me fregaban”, dice en entrevista.

“Pero en realidad perdieron ellos (el resto de concursantes del reality) por hacer las cosas como no se hacen en la vida, que es enfocarte en cómo chingar al de a lado, en lugar de enfocarte en tu objetivo; ese es el distractor que en la sociedad tenemos y caemos en esa trampa”, señala dentro de las instalaciones de Televisa San Ángel.

Los planes que tiene para el resto del año, tras salir eliminado del reality el fin de semana, es hacer castings para actuar en telenovelas, series o teatro. Además planea lanzar oficialmente el tema que escribió dentro del encierro en versión de género urbano y regional mexicano.

“Yo ni me imaginé el boom que logró ser la canción, se me hizo bonito que haya causado eso porque la melodía nació desde el amor y de componerle eso a Ferka”, explicó.

Sobre si cree que se le subirá la fama tras salir del programa de televisión, cuyo final será el próximo 13 de agosto, explica:

“He dejado varios encargados de que me den un bofetón y me bajen si en algún momento pasa. No creo que vaya a pasar. Si tienes una personalidad para que eso te ocurra con menos o con poquito, se te empieza a notar”.

Respecto a lo dicho en redes sociales sobre un romance con la realizadora del programa, responde que “por supuesto que no era cierto”, pero él es una persona muy cariñosa y se lleva muy bien con personas como la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, con la conductora Galilea Montijo y con Rosa María Noguerón.

“En las que yo trabajo armo una familia y me pasa mucho eso, porque tengo mi familia muy lejos, está en otro continente. Al final aquí acabo haciendo familia, fruto de eso distorsionan y buscan excusas para atacar porque ganaba siempre y era por el puro corazón”.