Ellas son The Warning, las mexicanas que abrirán los conciertos de Muse en CDMX

The Warning inició su carrera haciendo covers de sus agrupaciones favoritas en YouTube; Metallica, AC/DC, Guns N´ Roses y Muse, la banda de la que se convertirán en teloneras en la gira “Will of the people” y en la que está incluido nuestro país, pues desde el día de mañana los ingleses emprenderán una serie de cuatro conciertos que esta banda de mexicanas abrirá, te contamos lo que sabemos de ellas.

The Warning se creó en 2013, cuando tres hermanas materializaron su deseo de formar parte de una banda de rock; originarias de Monterrey, Daniela, Paulina y Alejandra Villareal Vélez emprendieron un concepto musical que tenía como objeto crear una fusión de heavy metal, hard rock y una forma más alternativa de rock, a través de composiciones en inglés.



Foto: Instagram

Además de lanzar sus primeras canciones, las hermanas Villareal Vélez subían covers de sus canciones favoritas a YouTube, lo que las hizo hacerse acreedoras de sus primeras y primeros seguidores, pero no fue sino hasta 2015 cuando grabaron su primer EP y, en 2017, por fin llegó el momento que tanto habían esperado, el lanzamiento de su primera producción musical, titulada “XXI Century Blood”.

Al poco tiempo, en 2018, lanzaron su según álbum; “Queen of the murder scene”, del cual se desprenden 13 canciones que, repartidas conceptualmente, representan cuatro escenas, dicha propuesta fue bien recibida por sus fans que, al año siguiente, se llevaron una sorpresa cuando la banda anunció que estrenaría “Narcisista”, su primer tema en español, y que actualmente cuenta con más de 2 millones de reproducciones en Spotify.

Y si bien, el nombre de The Warning puede no sonarte muy familiar, la realidad es que a lo largo de estos años han allanado un camino prolífico en la escena del rock, pues están por emprender una gira por todo Norteamérica y, además, se han presentado en importantes festivales de música como lo es el “Rock al parque”, que se organiza en Colombia y que ha sido catalogado como el tercero más importante de este género musical.

En sus redes sociales, las integrantes de la agrupación han descrito al 2022 como uno de sus mejores años, pues se presentaron en diferentes ciudades de latinoamericanas con gran éxito, lograron dos sold out en el Teatro Metropolitan y cumplieron otro de sus grandes sueños, abril el concierto que Foo Fighters ofreció en nuestra ciudad en marzo del año pasado, siendo muy bien recibidas por los fans de la agrupación estadounidense.



Foto: Instagram

A todos estos logros se suma su presencia en los próximos conciertos de Muse que darán inicio mañana; la banda inglesa pisara Monterrey este 18 de enero, Guadalajara el día 20, y la Ciudad de México el 22 y 23 de enero. De hecho, en las redes sociales de la banda ya pueden verse publicaciones alusivas a los recitales de los que formarán parte, por lo que sus fans les ha enviado cientos de comentarios de apoyo, deseándoles éxito y una presentación inolvidable.

