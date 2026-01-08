A punto de conmemorarse su décimo aniversario luctuoso, Juan Gabriel suena hoy en los escenarios nacionales acompañado de Los de Aguilera, grupo formado por varios de los músicos que tocaron pare el Divo de Juárez a lo largo de su carrera, sin que el concepto lo haya autorizado Iván Aguilera.

Edgar Estrada, uno de los creadores de la agrupación, comentó en conferencia que debutarán el 28 de febrero en La Maraka, de la Ciudad de México y continuarán con una serie de presentaciones.

“No directamente (está enterado Iván Aguilera); él por medio de ustedes (los medios) también nos va a conocer, estamos abiertos desde la manera más respetuosa, lo hacemos con el honor que se merece para su papá y para toda la familia Aguilera. En su momento nos encantaría que él viera y escuchara que no hay aquí alguna máscara, ningún filtro y con gusto estaremos en contacto”, señaló Estrada sobre Iván Aguilera, heredero de los derechos autorales de Juan Gabriel.

Sheyla y Ernesto D’Alessio, cantantes invitados para este primer concierto de Los de Aguilera, comentaron que, de cantar las canciones de Juan Gabriel, basta con pagar lo correspondiente a la Sociedad de Autores y Compositores (SACM).

Estrada aseguró además que la agrupación no está cerrada en entablar conversaciones con la familia de Juan Gabriel para continuar sin problemas con los conciertos y el tributo que tienen pensado realizar para agosto de este año, cuando se cumple una década de la muerte de Alberto Aguilera Valadez.

“Los tiempos de Dios son perfectos, las cosas pasan de la manera que deben pasar y vamos a tener ese encuentro que ambos yo creo que queremos, se van a dar las cosas de la manera que tiene que ser”.