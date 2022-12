El streaming no convence a Arau

El exvocalista de la banda de rock ochentera Botellita de Jeréz Sergio Arau está de regreso con un nuevo proyecto de rock con características teatrales titulado Tocada y fuga.

Sin embargo, la distribución y posicionamiento de la música de Arau en plataformas de streaming, donde se consume música por Internet como Spotify, no ha beneficiado la remuneración del artista, por lo que Tocada y fuga está en duda de llegar a las plataformas.

“En Spotify no sé si salga, estoy medio peleado con esos porque nos tratan muy mal, por lo pronto irá en Bandcamp, una plataforma mucho más respetuosa de los artistas”, compartió Arau.

De acuerdo con Sergio, en Bandcamp no es necesario pagar una suscripción y sólo quienes deseen adquirir el disco pueden pagar para comprarlo en su totalidad, situación que a él le agrada y es un espacio donde lo han tratado mejor, a él y a su música, según compartió.

“Nos pagan cuatro centésimas de centavo, y suben 70 mil canciones al día, por lo menos ahí nadie puede ver mi trabajo, solamente los que están muy metidos en el rock. Tengo muchos más seguidores en facebook, en Instagram. En Spotify no me ven más que los que ya me conocen, no puedo llegar a más gente”. aseguró.

El artista que reside actualmente en Miami estaría dispuesto a colocar su música en la plataforma si los tomaran más en cuenta.

“Si me ofrecieran que van a hacer playlist, o lo que se hace en las plataformas para que la gente me vea, pues claro, pero si ni me pelan pues no, pero lo estoy pensando, sé que también eso me ayuda a que la gente que me busca me encuentre”, expresó el rockero de 71 años.

El principal motivo fueron los pocos beneficios que obtuvo con su música el año anterior.

“El año pasado de más de 140 canciones que tengo en internet, la suma de todas las plataformas me pagaron 3 mil pesos, siento que es estar como en una relación tóxica, te tratan mal, no te pelan y además les regalas tu música, me crea conflicto", aseguró Arau.