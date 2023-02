El rotundo cambio físico de Jorge Garcia tras el éxito de “Lost”

Hace casi veinte años que se estrenó “Lost” y la serie aún sigue convocando a millones de fans de todas partes del mundo. Cada actor que fue parte del elenco es recordado con mucho cariño por los televidentes y uno de ellos es Jorge García, quien le dio vida dentro de la ficción a Hugo "Hurley" Reyes.

Durante las seis temporadas de “Lost”, el actor estadounidense con ascendencia chilena encarnó a uno de los personajes que más empatizó con el público y que fue crucial en la trama de la serie. El joven protagonista de la historia tuvo momentos épicos que hasta se convirtieron en memes muchos años después.

El actor actualmente transita sus 49 años y en abril cumplirá su quinta década de vida. Los fans de la serie suelen pedirle fotografías cuando lo encuentran en algún evento y el no tiene problemas de cumplirles la petición, ya que sabe que la producción emitida en ese entonces por la American Broadcasting Company (ABC) es una de las más exitosas a nivel histórico.



Luego del éxito de tal producto televisivo, García siguió en el mundo de las artes escénicas y sobre todo en proyectos de la pantalla chica y de la grande. “Alcatraz”, “Los 6 ridículos”, “Nadie sabe que estoy aquí”, “Once Upon a Time” y “Hawai Cinco-0” han sido algunas producciones de las que ha sido parte.

Además, entre sus proyectos en curso se encuentran: la serie “How to Be a Bookie” y las películas “Good Grief” y “When We Were Pirates”. A través de todos estos años, Jorge ha sido el protagonista de varios cambios de looks, entre los que principalmente se encuentra su cabello, que ha sido cortado en varias ocasiones, a diferencia de aquella melena enrulada que caracterizó a “Hurley”.