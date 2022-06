El retrato de la Tata que se volvió documental

[email protected]

Madrid.— El documental 100 días con la Tata, que Miguel Ángel Muñoz dirige e interpreta junto a la hermana de su bisabuela, supone para el actor español un sueño cumplido.

“Quise hacer esto para mi Tata, para tener el mejor retrato de nuestra relación. Cuando me di cuenta de que los valores que transmitía eran importantes decidí elevarlo y ahí se convirtió en documental; al principio iba a ser ficción, pero la pandemia modificó nuestras vidas”, señala Muñoz, en el estreno mundial.

¿Cuál es tu parentesco con la Tata?

Ella es la hermana de mi bisabuela, es la persona más importante de mi vida junto con mis padres porque cuando yo era muy pequeñito ella se quedaba en casa y me cuidaba.

¿Qué diferencia 100 días con la Tata de los videos en directo (CuarenTata)?

No tienen nada que ver. Lo que hicimos durante la cuarentena era una ventana a la esperanza, dentro de la situación difícil que vivía el mundo. 100 días con la Tata es un ejercicio más profundo de contar una historia. Dos personas se aman de manera incondicional, las separan 60 años, y una de ellas tiene miedo a que la vida los aparte.

¿Algún mensaje especial?

Es un retrato de las personas mayores y también de la soledad no elegida, y de cómo no estamos preparados para envejecer. ¿Cómo afrontar la muerte sin miedo? Incluido el trasfondo de la pandemia. También hablamos del síndrome del cuidador: cuando uno cuida de otra persona y se descuida a sí mismo.

¿Qué significado tiene para ti el estreno mundial de tu ópera prima?

Es un sueño cumplido. Es un retrato íntimo, generoso, que incluye sesiones de terapia real.

¿Hay guiños a México en el documental?

Aparecen países en exteriores importantes para mí, como México, que tuve la oportunidad de conocer y vivir con las series Capadocia e Infames. Amo a México profundamente y tengo ganas de volver en algún momento, porque el año que pasé allí trabajando me hizo feliz y gané grandes amigos.

¿Qué disfrutas más, actuar o dirigir?

Llevo 28 años trabajando como actor, y esta es la primera vez que me he puesto detrás de la cámara. Me ha gustado tanto como estar delante.

Estrenada a nivel mundial en Netflix, la película 100 días con la Tata, producida por Paciencia Films ganó el premio Forqué a Documental y estuvo nominada como Película documental en los Premios Platino.