En un formato que incluirá a distintos artistas de talla internacional en el área del canto, la imitación y el baile, dichos famosos competirán contra talentos emergentes que surgieron de un esfuerzo de la producción del reality “El retador” para competir por un lugar en el trono del programa.

Los jueces que decidirán si gana “El retador” o el famoso en turno en su respectiva área de competencia será el cantante Lupillo Rivera, quien a pesar de no tener conocimiento en baile si lo tiene en canto y basará sus críticas, según mencionó en la presentación de prensa del programa se basarán en el esfuerzo de los participantes principalmente.

“Yo he tomado clases de baile pero nomás no, uno de los maestros incluso me dijo que no dijera que intenté aprender con él, yo vengo a mirar las ganas, ver los nervios el miedo, y es importante cuando entras en un lugar pensar como si fuera el último show que vas a dar” señaló el interprete de "Yo te extrañaré".

Así como la cantante Alicia Villarreal, reconocida por canciones como “La que baje la guardia” y su interpretación de un clásico de la canción regional “Te quedó grande la yegua”.

“Nos vamos a preparar para todo lo que va a suceder en este escenario, porque va ser una competencia importante, y queremos dar la mejor representación al público”, mencionó Alicia, a lo que Lupillo agregó “Lo más complicado va ser cuando haya que decidir entre dos que son muy buenos”, dijo.

Ante lo cual el productor Rubén Galindo señaló que esta vez los jueces no tendrán la oportunidad de escapar de tomar la decisión entre dos artistas demasiado reñidos pues en la edición anterior el público presente en el foro ayudaba a la elección de los jueces, situación que no ocurrirá en esta segunda edición.

Además los espectadores no podrán participar ni interactuar en vivo con el programa debido a que en algunas ciudades de Estados Unidos donde será transmitido el reality habrá un desfase importante de horario que no permitirá esa retroalimentación.

Para ello incluyeron al personaje de comedia India Yuridia quien será una monitora del programa prestando atención en las decisiones de los jueces y la participación de los famosos en el reality, llamados “Campeones”.

La conductora en turno será nuevamente Consuelo Duval quien tuvo su primera oportunidad como conductora en la primera edición del retador pero en esta ocasión vendrá a demostrar todo lo aprendido.

“Hubo algo que nunca se me va borrar de mi primera experiencia conduciendo, yo siempre soltaba el micrófono cuando le pedía hablar a alguien, ahora no, ahora traigo pegado el micrófono a la mano que fue algo que me ayudó a crecer muchísimo”, sentenció la también comediante quien es recordada por su papel en “La Familia PLuche”.

