El mayor dolor de Ingrid Coronado: cuando Fernando del Solar orquestó ataques en su contra

Ingrid Coronado ha vivido momentos difíciles, varios de ellos relacionados con el fallecido conductor Fernando del Solar, expareja y padre de dos de sus hijos, y quien fue un tema central en la reciente entrevista que le dio a Yordi Rosado.

Coronado recordó que entre los momentos más difíciles estuvo cuando le diagnosticaron cáncer a Fernando, así como cuando él le solicitó el divorcio, pero sin duda, dice, lo más doloroso fue cuando descubrió que él estaba detrás de la campaña de desprestigio que se orquestó en su contra.

Ingrid aseguró que Del Solar fue quien quiso separarse de ella, pues después de varios intentos para que su matrimonio no se terminara, él se fue de la casa en varias ocasiones, sin embargo, en algún momento la señaló a ella como la responsable.

"Él empezó a contarse una historia que no existía y empezó a decirme: y además andas con otro"; Coronado contó que su expareja no sólo la culpó a ella del cáncer que sufrió, también la acusó de "haberse bajado del barco" y dejarlo solo, a pesar de que él fue quien insistió en separarse de ella en varias ocasiones, además de que al menos tres veces se fue de la casa y estuvo viviendo en lugares como Cuernavaca y Tulum.

Aunado a esta difícil situación de separación, Coronado reconoce que el ataque mediátco y en redes sociales que recibió fue brutal y demoledor, pues ella quedó como la mala del cuento.

"Todo el tiempo se estaba hablando mal de mí, todo el tiempo me estaban atacando", aseguró, y recordó cómo de pronto perdió todo.

"Perdí todo; yo veía cómo se caía todo, los clientes, el prestigio, las campañas, el público, todo el día me insultaban, todo el día me atacaban, me decían cosas espantosas; olvidaban que era un ser humano", lamentó.

Ejemplo de esa campaña de odio fue lo que pasó en uno de sus cumpleaños, cuando una revista, a la que ya le ganó un pleito legal, fue vocera de ese odio que crecía en las redes.

"Me dijeron zorra, inhumana; una vez en mi cumpleaños hicieron un trending topic que se llamaba Ingrid Coronado muérete y lo pusieron en la portada de la revista; me deseaban la muerte, fue algo brutal, no puedo explicar cómo no me aventé de la ventana", consideró.

Lee también: Penélope Menchaca se quiebra al hablar de la muerte de su nieto: "He pasado los peores meses de mi vida"



Archivo EL UNIVERSAL.



¿Quién estaba detrás de los ataques?

Ingrid Coronado recordó que dicha revista de circulación nacional publicó datos privados, como cuánto ganaba, cuánto gastaba y la dirección de su casa, temas que fueron el tema en varias portadas.

Sin embargo, cuando se publicó información privada de su hijo menor de edad Emiliano, hijo de su ex Charly López, Ingrid ya no soportó más y demandó; al momento de averiguar de parte e quién venían esos ataques, descubrió que el responsable tenía nombre y apellido.

"Yo creía que era la revista, que era la otra conductora, que era el de la prensa de espectáculos, siempre creí que era cualquier persona, nunca creía que era él (Fernando del Solar)".



Sin embargo, cuando se entera que la revista solicitó como testigos a su favor al papá de Emiliano, Charly López, y al papá de Luciano y Paolo, Fernando del Solar, es cuando comprede lo que estaba pasando; a Coronado le causó mucho dolor descubrirlo, y confiesa que ese fue el dolor más fuerte y del que más tiempo le tomó recuperarse, pues la persona que más había amado, se había convertido en su enemigo.

"Con eso me di cuenta de dónde venía la información; ya no te sé decir qué me dolió más, si la ruptura o al darme cuenta que me estaba enfrentando a que la persona que yo más había amado en mi vida ahora era mi enemigo, de esa me costó más trabajo levantarme, me tarde años; calculo que tardé cinco años".

Lee también: Captan cómo Cazzu le baila sexy a Christian Nodal

rad