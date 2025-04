Alfredo Ríos, mejor conocido como El Komander es uno de los intérpretes de narcocorridos que no ha salido ileso de la censura del género, pues a pesar de que el propio músico ha aclarado que "nunca ha sido de confrontaciones" su nombre ha estado involucrado en controversias, algunas de ellas de índole política, en más de una ocasión.

Show de El Komander, ¿con dinero del erario público?

Ayer se dio a conocer que el cantautor culichi fue contratado por Febronio Ramírez, el alcalde de Tianguistengo, Hidalgo, para que cantara en los XV años de Melani, su hija, situación que desconcertó a los pobladores del municipio, debido a las carencias económicas que enfrenta.

Cifas difundidas por la Secretaría de Economía estiman que, alrededor del 2020, más de la mitad de la población, el 52. 4 por ciento vive en una situación de pobreza moderada y el 26.8 por ciento se encuentra en un estado de extrema pobreza.

La población de Tianguistengo ha mostrado su descontento, pues pese a que la celebración no se realizó en su territorio, sino en Zacualtipán, municipio que se encuentra a aproximadamente 194 kilómetros.

En los XV años no sólo estuvo la familia del alcalde, quien ha sido acusado de nepotismo, por colocar a cinco parientes en cargos públicos del municipio, sino que también asistieron otros políticos del estado como Sinuhe Ramírez Oviedo edil de Zampoala y exdirigente del SNTE, y César Meléndez, comisario de la policía estatal.

Cancelan show de El Komander en Querétaro; no quieren fomentar la violencia

Fue apenas hace dos días que El Komander se habría presentado en Queretáro, en el municipio de Ezequiel, a propósito de la Feria del Vino, la Carne y el Ixtle, sin embargo, su actuación no fue posible, debido a que las autoridades del estado optaron por cancelar su participación, debido a que, gran parte de su repertorio, está abastecido de narcocorridos.

"En atención a las disposiciones estatales y con el firme propósito de no fomentar espectáculos que promuevan la violencia, se ha tomado la decisión de cancelar la presentación del cantante Alfredo Ríos Meza, conocido como El Komander”.

En su lugar, se presentó el Grupo Primavera; la reacción de los fans del oriunda de Culiacán fue de disgusto, al destacar que, no entendían por qué habían contratado al músico si lo censurarían de última hora, pues es bien sabido qué tipo de canciones compone.

Por su parte, él prefirió hace mutis aunque, día antes de ser afectado por la cancelación que ya estaba afectado a otros de sus colegas, dijo que trataba de mantenerse al margen de esos temas, debido a que no le gustaban las confrontraciones ni el conflicto.

"Siempre estoy deseándole lo mejor a mis colegas, ha habido algunas cancelaciones, pero yo siempre eestoy dispuesto a cantar lo que me pidan y donde se pueda, la verdad no quiero opinar porque luego hay ´careada´ y ´hay tiro´, nunca he sido de controntaciones y mi repertorio musical está amplio, ¿verdad?, yo sé que mis colegas pueden, en un momento dado, adaptarse".

El Komander y la fotografía con AMLO que puso en jaque al expresidente

En 2020, durante una visita del expresidente Andrés Manuel López Obrador a Culiacán, a donde viajó para supervisar una obra federal, el mandatario aceptó posar a lado del músico, pues fue Ríos, quien le hizo la petición de retratarse a su lado.

“Solamente voy llegando yo y me tocó verlo, pude acercarme y estoy contento de saludarlo”, dijo en su momento El Komander.

Esto generó muchas críticas al representante del ejectutivo, debido a que, en esa época, estaba en boga el Movimiento Alterado, corriente artística a la que pertenecía el músico y que era mal vista por enaltecer, a través de las letras de las canciones, la narcocultura.

