El actor Idris Elba fue nombrado caballero por el rey Carlos III como parte de la Lista de Honores de Año Nuevo 2026, en reconocimiento a su labor social con jóvenes y su activismo comunitario, además de su exitosa carrera artística.

Oficialmente, Sir Idris Elba, ya contaba con un OBE desde 2016, fundó la Elba Hope Foundation, ha trabajado como embajador de buena voluntad para la organización Prince’s Trust y ha sido defensor contra la violencia, tal como indica el medio Entertainment Weekly.

Este año estuvo en los filmes A House of Dynamite, Heads of state, Zootopia 2 y Fixed.

En la misma lista destaca Cynthia Erivo, quien fue designada Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por sus aportaciones a la música y al teatro.

La actriz y cantante dos veces nominada al Oscar protagonizó este 2025 Wicked: For good, lanzó su segundo álbum solista I forgive you, publicó su libro Simply more: A book for anyone who has been told they’re too much, condujo los Premios Tony, protagonizó Jesucristo Superestrella en el Hollywood Bowl y recibió una nominación al Emmy como Actriz invitada en serie de comedia por su trabajo en Poker Face.

Entre los mil 157 galardonados también se encuentran Warwick Davis, actor de Star Wars y Harry Potter, quien recibirá un OBE por sus servicios al drama y a la beneficencia, y el compositor Max Richter, premiado con el grado de Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE). Georgina Colín

