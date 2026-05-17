A menos de un mes de que México viva otra vez un Mundial de futbol, Manuel Balbi ve una oportunidad para hablar de lo que ese deporte suele callar, como el machismo, la homofobia y el miedo de muchos hombres a mostrarse como son.

Ese es uno de los puntos que toca El gol de Alex, comedia romántica que actualmente protagoniza en La Teatrería.

En la puesta en escena, Balbi interpreta a Mario, un periodista deportivo en plena ruptura amorosa, que se encuentra con Alex, una estrella del futbol que acaba de anotar el gol más importante de su carrera.

Lo que inicia como un encuentro casual en un hotel se convierte en una noche donde ambos confrontan sus miedos, deseos y contradicciones.

“Es el encuentro entre dos hombres que deben reencontrarse consigo mismos y aceptar quiénes son, en el contexto del futbol”, explica Balbi.

Para el actor, la historia toca una tensión que todavía pesa dentro de ese deporte: el miedo a salir del clóset en un entorno donde la orientación sexual puede volverse motivo de rechazo, burla o silencio.

“El futbol es un deporte muy machista, entonces es fabuloso que en el contexto del Mundial estemos nosotros en cartelera. Si hay alguien que viene a los partidos y está dentro del clóset porque le da miedo decir quién es dentro de este ámbito, pues que se venga a ver la obra y que lo viva con nosotros”.

Balbi señala que los personajes comparten su amor por el futbol, uno desde la cancha y otro detrás de un micrófono, pero también usan ese mundo para esconder su orientación, sus miedos y sus frustraciones.

“No es una obra específicamente para la comunidad LGBT+, pero sí invita a reflexionar sobre este mundo donde buscamos desahogarnos en una red y a veces huimos de quiénes somos”.

Fuera de lugar

En la obra, una app de citas funciona como contacto entre Mario y Alex, pero también como una forma de mostrar cómo muchas personas se atreven a decir detrás de una pantalla lo que no pueden asumir frente a otros.

Balbi reconoce esto de manera personal. Ha usado aplicaciones de citas, pero terminó convencido de que no son lo suyo.

“Yo dije, a lo mejor ahí está la persona indicada, pero la verdad es que no conecté. Yo creo que soy muy soñador y anhelante de muchas cosas, y la frialdad de la red me mata un poco; pero esto es parte del mundo en que estamos ahorita”, dice.

Para él, resulta preocupante que las nuevas generaciones tengan cada vez más dificultades para relacionarse fuera de una pantalla, aunque reconoce que es una realidad de la que no hay vuelta atrás.

“No quiero decir al cien por ciento que está mal, pero no siempre te va a salir bien. Hasta que no te enfrentes contigo mismo y aceptes quién eres, que encuentres qué quieres en esta vida, la app lo que más va a hacer es engañarte eternamente”.

El teatro permite que el público haga catarsis y se lleve una reflexión sobre la necesidad de aceptarse sin depender del juicio de los demás.

“La gran mayoría ya se comunica a través de un celular, porque esta herramienta te da cierta valentía y disque te empodera, y pues ahí sacas hasta tu frustración”, comenta.

Manuel Balbi y Alex Oliva estarán en la puesta en escena durante mayo. En junio serán relevados por Sergio Velasco y Octavio Hinojosa.

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