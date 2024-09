El regional mexicano de nuevo de luto

A la edad de 25 años fue encontrado sin vida el cantante Saúl Granados, su cuerpo estaba abandonado en un camino de terracería, muy cerca de la capital de San Luis Potosí, por lo que fue reportado inicialmente por las autoridades en calidad de desconocido.

Fueron sus familiares y amigos lo que confirmaron de manera extraoficial su muerte, a través de diversos mensajes en redes sociales. De acuerdo al reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE), el cuerpo se localizó en la comunidad El Charquillo, y cuerpo fue trasladado a la Vicefiscalía Científica para practicar la necropsia conforme lo indica la ley.

Quien fuera el vocalista de la agrupación Saúl Granados y los de la Pluma, pisó por última vez un escenario el 15 de agosto, cuando abrió el concierto de Edén Muñoz en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), además, se presentaría en la plaza del Mariachi junto a los Titanes de Durango el 29 de agosto.

Sabine Moussier, desesperada

La semana pasada la villana de telenovelas Sabine Moussier fue una de las nominadas de "La casa de los famosos", junto a Gala Montes, Mario Bezares y Arath de la Torre, situación que la estresó demasiado, porque según la periodista de espectáculos Shanik Berman, no pasa por una buena situación económica.

Un tema que la actriz ya había tocado con la periodista Maxine Woodside, justo antes de ingresar al reality, aclarando que había aceptado participar porque sus dos hijos Camila y Paulo, aún dependen económicamente de ella, pero no tenía solvencia debido a que le habían quitado su exclusividad en Televisa y por lo tanto su trabajo.

Finalmente el domingo pasado ella resultó ser la habitante eliminada, y ya en exterior dio su punto de vista de varios temas, entre ellos el acoso de Sian Chiong, o las actitudes negativas de Adrián Marcelo, que según su opinión, han hecho de esta segunda temporada un "cochinero".

"No está bien lo que está sucediendo en el cuarto Tierra, no está bien la manipulación... no está bien nada, absolutamente nada. Es lamentable lo que ha venido sucediendo y si yo tenía razones para querer hacer un tercer equipo o me la pensé para pasarme a Mar sin saber lo que pasaba realmente, es porque no me sentía a gusto", dijo Sabine con Maxine.

Lee también: Mariana Echeverría comparte contundente mensaje tras su salida de LCDLF: "Me gusta que hablen de mí"

Una boda 100 por ciento católica

Alejandra Capetillo y el libanés Nader Shoueiry se encuentran en plena organización de su nuevo hogar, y ella comparte constantemente los avances en sus cuenta de Instagram, mientras los preparativos de la boda avanzan, entre ellos está el decidir si la boda será por la Iglesia Católica o será por la religión musulmana, que es la que profesa el novio.

“Sí se van a casar por la iglesia católica, 100%”, dijo Biby Gaytán en el programa Todo para la Mujer cuando fue cuestionada al respecto.

La famosa explicó que, aunque su yerno profesa dicha religión, no lo hace de una manera tan ortodoxa como otros hombres.



Biby compartió que desde que Alejandra y Nader eran novios, ella presentía que su hija terminaría casándose con él: “Lo dijimos. Se me hace que ahí se quedó mi niña porque generalmente un hombre más grande pues busca establecerse”.

Yahritza y su esencia, con suerte en el Festival Here

Después del encontronazo que tuvo el año pasado el trío estadounidense Yahritza y su rsencia con el público mexicano, su prueba de fuego para saber si ese momento ya había pasado, era su participación en el Festival Hera el 24 de agosto.

Los hermanos Yahritza, Armando y Jairo Martínez se encontraban en el escenario, cuando un fuerte aguacero comenzó a caer sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez, entonces de manera inesperada el espacio que ocupaba el grupo se llenó rápidamente al ser el único lugar cubierto.

Entonces el grupo ofreció un emotivo homenaje a Juan Gabriel con el tema “Así Fue” y a Marco Antonio Solís con “Tu Cárcel”, para después continuar con algunos de sus corridos tumbados y retirarse rápidamente, logrando salir airosos de este nuevo encuentro con los mexicanos, que al parecer esta ves les personaron que no les gustara el refresco en bolsa.

Adrián Marcelo, un niño fifí

Todos los días La Casa de los Famosos da qué hablar, ya sea por las polémicas, las revelaciones, las estrategias que cada uno está aplicando e incluso los enfrentamientos verbales, como el que se dio entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre.

El influencer le dijo al conductor y actor que no le hacía falta ganar el concurso, porque ya tenía dinero, viajes a Europa y que, a diferencia de él, había visitado zonas como Tepito e Iztapalapa, conviviendo con la gente y, según él, con el corazón bien puesto "a la izquierda".

Entonces los internautas no se quedaron con la duda y buscaron confirmar lo que el regiomontano presumió y descubrieron que anda en la casa con unas sandalias Gucci de 10 mil pesos y carga una maleta Rimowa de 51 mil pesos, y también salieron a flote fotos de sus viajes por Europa que ha hecho; así que tanto del pueblo no es.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc