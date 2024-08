Mariana Echeverría, quien fue la cuarta eliminada de “La Casa de los Famosos México,” decidió alejarse de la polémica y tomarse un merecido descanso en la playa.

Aprovechando este retiro, la actriz y comediante compartió en sus redes sociales una serie de fotografías desde un lujoso hotel, donde no solo mostró la belleza del lugar, sino también dejó diversas imágenes con mensajes que están dando de qué hablar, ya que parecería que están dirigidos a sus detractores en medio de los comentarios negativos que la rodean por las actitudes que mostró en el reality hacia algunos de sus compañeros.

A través de Instagram, la famosa sugirió que le gusta que hablen de ella, ya que demuestra que mientras sigue avanzando, los demás centran su atención en sus acciones. "Si los comentarios vienen de gente que no es un ejemplo a seguir, no cuentan", se lee en una de sus historias.

Foto: Instagram Oficial.

En otra publicación, se puede apreciar que para Echeverría solo valen las opiniones de las personas que son un ejemplo de vida porque, de ser así, “te darás cuenta de que no tendrás deseos de hablar de la mía".

Luego de su participación en el programa de telerrealidad, Mariana reveló que pronto regresaría a León, Guanajuato, donde ha estado viviendo, ya que su esposo, el portero Óscar Jiménez, fue contratado por un equipo de la ciudad. Esto, también con la intención de cerrar el ciclo.

Asimismo, reconoció que no supo jugar bien sus cartas dentro del programa y expresó que desea que gane el mejor, ya que no apuesta por ninguno de los famosos que aún permanecen en el reality. Explicó que ya le habían advertido que LCDLF se alimenta del odio, algo que ella “comprobó” y que no desea seguir fomentando. "Solo contestaré mensajes de amor. Voy a seguir con mi buena vibra", mencionó, indicando que probablemente no participará en las próximas galas.