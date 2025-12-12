Más Información

Entre 1.9 y 4.6 millones de pesos le costó a Adán Augusto López regalar el libro de AMLO en el Senado

La arquitecta mexicana Frida Escobedo deja huella en París, Nueva York y ahora Doha  

Rodrigo Ímaz inaugurará exposición de arte “Latas de Palestina”; conoce aquí los detalles

Roban más de 600 piezas históricas del Museo de Bristol; buscan a cuatro sospechosos

Jóvenes, meta de Fomento Cultural Banamex en 2026

Así celebró Budapest el Nobel de Literatura 2025 de Krasznahorkai: un camión-libro que recorrió la ciudad

Imagine a México a fines de los 20 del siglo pasado, la Guerra Cristera ha dejado 250 mil muertos, caminos desolados y miedo de salir a la calle. Ahora piense en un ex militar mercenario cargando con el cuerpo de su hijo, intentando enterrarlo.

“Hay un transitar por el sufrimiento, no sólo exterior, sino interior, en el pagar culpas y quizá eso es lo que le impide llegar a la meta”, lanza el realizador Carlos Armella.

¿Oscura la historia?, puede ser, pero desde el título, El diablo en el camino, se puede imaginar, lo que no se alcanza a imaginar es que se trata de la travesía de un padre.

El drama, que llega este fin de semana a salas nacionales tras un recorrido festivalero, debutó en el certamen de Málaga, uno de los más importantes de España para producciones de Iberoamérica.

En El diablo en el camino actúan Luis Alberti (Contraataque) y Aketzaly Verástegui (Bandidos).

El guion es de Armella, de hace dos décadas, por su interés en la Guerra Cristera, pero quedó en un cajón. En el inter dirigió la serie Club de Cuervos; la comedia ¡Animo juventud! y el documental futbolero Rafa Márquez: el Capitán.

“En esa época estaba influenciado por la novela de la revolución, además el contexto de la Guerra Cristera es algo poco explorado por el cine”, recuerda el director.

El diablo en el camino se filmó en Guanajuato, en seis semanas.

