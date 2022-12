El día que Verónica Castro se cobró una infidelidad a golpes

Hace un tiempo Verónica Castro confesó que efectivamente se cobró una infidelidad a los golpes. Fue durante las grabaciones de "Rosa Salvaje" que decidió poner cartas en el asunto con una de sus compañeros de elenco. Ella aprovechó para sacarse toda la furia que tenía y logró expresar, algún tiempo después, los motivos que la llevaron a semejante acto de violencia.

La actriz sabía que Felicia Mercado tuvo algo con el padre de su segundo hijo, el empresario Enrique Niembro y no se lo iba a dejar pasar tan fácilmente. Definitivamente la tenía entre ceja y ceja y la fuerte enemistad que tenían en la ficción pronto traspasó la pantalla chica. No olvidemos que una era la protagonista de "Rosa Salvaje" y la otra la antagonista.

Para los integrantes del elenco fue una verdadera sorpresa el golpe que Verónica Castro le dio a Mercado. Incluso el propio Guillermo Capetillo tuvo que intervenir para que el asunto no pasara a mayores. Es que según explicó el protagonista a la mamá de Cristián Castro se le fue la mano con la fuerza que usó para propiciarle una piña a su compañero.

Capetillo también sumó que mientras grababan ese día llegó a notar que Felicia Mercado estaba preocupada. Si bien en un principio no entendía muy bien qué le pasaba pronto terminó descubriendo los motivos. La antagonista de "Rosa Salvaje" ya estaba al tanto de que Castro se había enterado de lo suyo y esperaba su reacción, aunque probablemente nunca sospechó que recibiría un golpe.

Sin embargo, para Mercado las cosas fueron bastantes diferentes a como las pensó Verónica Castro. “Nunca salí con él, nunca anduve con él, de verdad no sé a quién se le ocurrió. Ya nunca la volví a ver (a Verónica), es más nunca la volví a ver hasta ahorita, estamos hablando de muchísimos años, aunque ya lo he dicho muchas veces en pantalla; yo la veo y con mucho gusto se lo digo…yo pensé que ya no nos importaba, pero si hay que decirlo sí”, aseguró hace un tiempo.