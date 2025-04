Puebla.— El destino puso a prueba a Camila en su regreso a los escenarios. A punto de iniciar su gira de nuevo como trío, Samo, uno de los integrantes, sufrió un asalto en el que perdió documentos valiosos; aunado a esto, tuvieron que cancelar el tour de 11 fechas por México, que se realizaría del 7 de noviembre al 21 de diciembre pasado, por incumplimiento de contrato con la promotora MRT Producciones S. de R. L. de C.V.

Lejos de desanimarse, Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo tomaron vuelo para intentarlo otra vez, pero ahora más fuertes y maduros que hace una década cuando se separaron.

“Aprendimos que hay cosas que no están en nuestro control, hay situaciones que escapan de nuestras manos y de repente sientes impotencia; las cosas pasan, uno tiene que ver hacia adelante, pero el chiste es no quedarse en el piso llorando, sino levantarse y a lo que sigue”, expresa Pablo en entrevista.

Así, Camila comenzó su gira Regresa. Este fin de semana se presentó en Puebla y ofreció antes algunos conciertos en Centroamérica y a finales de abril arrancará una más extensa por Estados Unidos.

“Ya aprendimos a mantener la calma, mientras las situaciones no afecten la salud, ya estamos de gane; a pesar de cancelaciones y de cosas, a levantarse y vámonos; no estamos aquí para siempre y no nos vamos a poner a llorar con eso ahorita”, agrega Samo.

Los integrantes de Camila no saben si esta reunión es para siempre, aunque así lo desean, pero dure lo que dure, ya dejaron un legado en el mundo de la música y en el corazón de sus fans.

“En un futuro nos veo realizados por haber seguido nuestros sueños tantos años, no habernos rajado; la música nos ha mantenido contentos la mayoría del tiempo. Creo que tendremos una vejez muy musical, positiva, no sé si seguiremos en el escenario, pero sí agradecidos, han sido 20 años de música maravillosos”, expresa Mario.

Más tranquilos y equilibrados

Pareciera que el tiempo no ha pasado entre ellos, la complicidad entre sus integrantes se nota en cada momento que pasan en el escenario.

“Está más divertido (el show) que nunca, es una súperbuena etapa, somos más maduros y podemos equilibrar un poco más lo que queremos y lo que no, ponemos nuestros límites y también nuestras metas, ya no somos los que empezaron en 2005”, asume el creador de “Todo cambió” y “Mientes”.

Si bien no son los veinteañeros que querían comerse al mundo, Pablo reconoce que esta etapa de madurez y experiencia también la están disfrutando, porque ya no van aprendiendo las cosas sobre la marcha; ahora gozan de cierta tranquilidad.

En 2013 los músicos decidieron hacer una pausa con Camila, Samo por su deseo de iniciar su carrera como solista, y Mario para descansar, luchar con su ansiedad y darle tiempo a su faceta creativa.

En 2023, Samo se reencontró con Mario y Pablo, y estrenaron el sencillo “Fugitivos”, confirmando su regreso a la agrupación.

Pablo explica que esta nueva gira tiene un significado muy especial, al dar a conocer su nuevo álbum Regresa (2024) y volver a conectar con el público.

“Es darnos cuenta de que la música sigue viva, que hubo canciones que marcaron momentos especiales, es la oportunidad de reencontrarnos con la gente, y quizás otras personas vengan por primera vez a un concierto de Camila”, añade Pablo.

Aunque no se arrepienten de los años separados, Mario quiere terminar con los rumores de que su separación fue por peleas, asegurando que no hay nada más falso.

“Nunca nos peleamos, ni hubo un roce fuerte, fue cansancio y una oportunidad de crecimiento espiritual para los tres”.