El desgarrador mensaje de Andrea sobre el actual estado de salud de su padre, Andrés García

A principios de julio del año que corre, Andrea García afirmó públicamente que pudo reconciliarse con su padre. Luego el hecho fue negado luego por él, que la acusó de practicar vudú y magia negra. “Fue precioso, nos dijimos que nos amábamos y todo precioso, pero ya después, al otro día, volvió el mismo patrón, no me contestó el teléfono, me bloqueó, tengo cero acceso”, fue parte de las declaraciones que hizo la modelo en conversación con la periodista Nelssie Carrillo.

En medio del contexto de salud de Andrés García, su hija asegura que se acercó cuando se enteró de la gravedad de la cirrosis, pero confirma que su padre no quiere saber nada con ella. Al parecer tampoco quiere saber nada de su hijo Leonardo, que también lo ha retirado del testamento. En este contexto conflictivo y de enfermedad del actor de 81 años, es que la conductora ha decidido hablar.

En conversación con Nelssie Carrillo, Andrea mencionó que no se defenderá de ningún “ataque” o declaración polémica de su padre, por respeto a su difícil situación. Y de hecho, la modelo pidió a los medios precaución en ese sentido. “Las declaraciones, tanto personales como públicas de mi santo señor padre, pues también son parte de su proceso, de su enfermedad, que es una situación bien delicada y bien dolorosa”, fue parte de su mensaje.

Y luego siguió diciendo: “Entonces, tanto nosotros como familia, y yo los invito que ustedes como prensa y la audiencia, lo tomen con mucha compasión y con mucha perspectiva”. La artista de 46 años, además, mencionó que ella ha consultado con otros médicos sobre cómo la cirrosis puede afectar la claridad mental y derivar en una encefalopatía hepática.

“Por el mismo proceso, las personitas a veces pierden la claridad mental, yo he consultado mucho con doctores, incluso hay un proceso que es... el hígado ya no puede procesar las toxinas, entonces se van al cerebro”, fue parte de su declaración. Y además dejó claro lo que ella sostiene de cómo la trata su padre: “Aunque uno se quiera comunicar con la persona, no es como cuando una persona está completamente sana, de que, bueno, se te baja el coraje y ya hablamos, no hay esa vía de comunicación”.

“Es parte del proceso que está pasando y hay que respetárselo con mucho honor y con mucho cariño”, fue la conclusión de Andrea. Pero para “Chisme No Like”, también dijo: "Para la audiencia y para todos, está la celebridad Andrés García, pero es un señor, un ser humano que está pasando por una situación bien difícil y bien dolorosa". Y volvió a reiterar su postura con respecto a los dichos de su padre: “Aunque yo tenga mi derecho de defenderme, no lo voy a hacer porque mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero".