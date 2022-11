El desgarrador mensaje de Adamari López que conmueve a todos

Adamari López tiene una personalidad que sigue encantando a sus fans: los televidentes de “Hoy Día” y los de las redes sociales. Y si bien la acompañan en cada uno de sus momentos más alegres, también lo hacen en los más tristes. Esto último ha sucedido en las últimas horas, donde la conductora se acordó de su madre: Vidalina Torres Montalvo de López.

En una de sus publicaciones recientes de Instagram, Adamari López abrió su corazón y se expresó con las emociones a flor de piel sobre su madre, quien falleció en 2012 luego de una batalla contra el cáncer. La conductora hasta el momento lleva acumulados más de 47 mil “Me gusta” y casi 600 comentarios en la secuencia de dos fotografías emotivas que colgó.



La conmovedora publicación de Adamari

“Happy Birthday hasta el cielo mamita bella”, comenzó diciendo Adamari y saludando simbólicamente a su madre fallecida. Luego describió sus sensaciones: “Extraño tu interminable cariño, tus caricias y consejos. Te celebro hoy y todos los días por todo lo que me enseñaste, por todo lo lindo que dejaste en mi corazón, por tu alegría y ganas de vivir, porque con tu ejemplo me enseñaste todo lo que soy y me impulsaste a ser aún mejor”.



Adamari junto a su mamá. Fuente: Instagram @adamarilopez

El apoyo de sus fans

El mensaje dedicado a su mamá culminó con mucho amor: “Te amo por siempre y te tengo presente todos los días de mi vida”. El texto publicado por la ex pareja de Toni Costa provocó una ola de comentarios de apoyo y de expresiones cariñosas. “Hermosa tu mami. Felicidades a tu angelito”, “Tu niña Alaia es idéntica a su hermosa abuelita”, “La maestra con elegancia y buen vocabulario que había en nuestra escuela” y “El amor por los seres queridos, ni la muerte lo acaba”, fueron algunos.



La segunda fotografía que colgó Adamari en Instagram. Fuente: Instagram @adamarilopez

Esto demuestra una vez más que "Ada" es una mujer resiliente, que ha sabido seguir adelante a pesar de las dificultades y las pérdidas de su vida, siempre apoyándose en el amor inmenso de su hija Alaia, la pequeña que nació de su relación con el bailarín e instructor de Zumba español.