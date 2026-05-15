El Capi Pérez se disculpó con los fans del grupo Santos Bravos y con Alejandro Aramburú, uno de sus integrantes, después de que ocurriera un polémico momento durante la entrega de los Spotify Podcast Awards 2026.

Mientras el grupo recibía el premio a "Mejor Podcast Revelación", el conductor se acercó en dos ocasiones a oler a Alejandro y realizó gestos de doble sentido sobre su físico, específicamente sobre su trasero.

Lo ocurrido no fue, para nada, del gusto de las fans de la agrupación, quienes a través de redes sociales condenaron su conducta y la tacharon de acoso.

Ante la presión, el comediante y conductor de "Venga la Alegría" se disculpó y explicó que lo que hizo solo se trató de una mala broma.

Calificó lo sucedido como un "chiste tonto" y aseguró que nunca vio realmente el cuerpo del integrante y que fue una broma desafortunada.

Pidió perdón directamente a los fans y al propio Alejandro Aramburú.

"Ya sé, es un chiste tonto pero nunca le vi el trasero la verdad, es una broma, pero les ofrezco una disculpa si las ofendí, también a Alejandro en caso de que vea esto; máximo respeto, por lo de ayer ", expresó.

Y reiteró:

"Mala broma, les ofrezco una disculpa".

Pese a la disculpa, en X, las críticas hacia el comportamiento de El Capi continúan:

"Discúlpate bien y no vengas aquí con tú 'fue una broma' porque eso a nadie le causa gracia, él es un chico de 22 años que literalmente ni te topa como para que te lleves pesado con él, mucho menos en público, esos gestos son obscenos". "Tienes la edad para diferenciar 'bromas' del acoso, llámalo por su nombre. No te lo digo como 'fan', a nivel de ser humano me dio asco e incluso miedo sobre todo sabiendo el historial de lo que la gente joven vive en la industria musical", se lee entre los muchos comentarios.

BORRARON EL TWEET, pero este es el video pic.twitter.com/PBexzLOmoj — josephine (@arambuwuu) May 14, 2026

¿Quiénes son Santos Bravos?

Santos Bravos es la primera boy band latina formada por HYBE Latin America, la filial de la gigante surcoreana detrás de BTS. El grupo nació en 2025 a través de un reality show homónimo que documentó el entrenamiento de 17 jóvenes bajo la rigurosa metodología del K-pop aplicada al mercado hispanohablante.

El quinteto destaca por su diversidad cultural, con miembros de cinco países distintos:

Alejandro Aramburú (21 años): Representante de Perú .

(21 años): Representante de . Drew Venegas (25 años): De Estados Unidos (raíces mexicanas); es el primer miembro abiertamente gay en una boy band de este tipo.

(25 años): De (raíces mexicanas); es el primer miembro abiertamente gay en una boy band de este tipo. Kenneth Lavíll (16 años): El integrante más joven, originario de Veracruz, México .

(16 años): El integrante más joven, originario de Veracruz, . Kauê Penna (19 años): Originario de Brasil .

(19 años): Originario de . Gabi Bermúdez (20 años): De Puerto Rico

A diferencia de otros grupos, Santos Bravos no se define como K-pop, sino como pop latino que utiliza el sistema de desarrollo artístico coreano (T&D) para potenciar el talento regional. Su base de seguidores oficial se denomina DUAL.

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