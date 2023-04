“El anime es para un público exigente”: José Antonio Toledano

La primera vez que José Antonio Toledano prestó su voz a alguien que no era él, fue siendo casi un bebé que sólo decía “Barney”, dentro del programa infantil del dinosaurio morado.

Era mediados de los 90 y el pequeño, hijo de los especialistas en doblaje Laura Ayala y Oscar Toledano, estaba en los albores de una carrera que lo ha llevado a ser la voz recurrente en español de Jaden Smith, así como de Konohamaru y Cameron, personajes en Naruto y Pokémon, respectivamente.

Esta semana se escuchará en Suzume, la nueva película del director japonés Makoto Shinkai, reconocido internacionalmente por Your name y 5 centímetros por segundo, que lo han elevado a los mejores creativos en la animación mundial.

En la historia, Toledano interpreta a Souta, un joven que viaja por el país del sol naciente en busca de puertas abiertas que sólo traen catástrofes a su alrededor. Un día conoce a Suzume, quien decide acompañarlo.

“El personaje es una persona común, normal, que quiere ser maestro y la otra personalidad es sabia, ecuánime, filosófica, además de que tiene una labor que lleva en su familia mucho tiempo”, detalla el actor.

“Cuando supe quién era el director fue maravilloso porque había visto su película anterior y quedé impactado”, agrega.

Toledano recuerda que por la rutina propia del doblaje, muchas veces la grabación es rápida: “Lo que te queda es hacerlo con la mayor fidelidad a lo que se pide del personaje y luego el público, que en este tipo de películas es exigente”, indica.

Con Iñárritu

Desde hace cinco años, su carrera se ha diversificado en cine, pero ahora frente a la cámara: primero fue con la ficción ochentera Esto no es Berlín y de ahí brincó a 50 (o dos ballenas se encuentra en la playa), trabajo con el que obtuvo el premio a Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2021.

A finales del año pasado fue visto en cine interpretando al mítico cadete Juan Escutia en Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, dirigida por el oscareado director Alejandro González Iñárritu.

“Un día me habló Alejandro Vázquez (de efectos especiales) y me preguntó que si yo quería lanzarme con la bandera y por supuesto dije que sí, todo estaba muy bien protegido y planeado, la repetimos algunas veces, el que ven que se avienta sí soy yo, no un doble”, comenta.

Su próxima parada en pantalla será la serie Tengo que morir todas las noches, ubicada en los 80, donde le toca interpretar a un periodista, bajo la dirección de Ernesto Contreras.