El accidente que Maite Perroni sufrió durante las escenas de "Tríada"

Previo a que Maite Perroni, la exRBD que dio vida a Lupita, se convirtiera en madre junto al productor Andrés Tovar y comenzara una nueva etapa en su vida, enfocó su esfuerzo y su energía a la serie "Triada" : un demandante proyecto que se especula podría ser el último de la famosa y que recién debutó en Netflix.

Si bien el reto de encarnar a tres personajes ya era una situación exhaustiva, el hacerlo sin ayuda de dobles se fue al extremo, ya que la famosa sufrió algunos incidentes durante el set de rodaje.

Resulta que la historia trata sobre unas trillizas que crecen en ambientes diferentes, sin embargo, su reencuentro se da por una mala jugada del destino.

Lee también: ¿Daisy Anahy responde a Eduin Caz, luego de llamarla “exesposa”?

En una conferencia de prensa en la que EL UNIVERSAL estuvo presente, la famosa detalló que tenía tres guiones distintos, precisamente uno de los personajes es una bailarina de Pole Dance, lo que llevó a Maite a aprender nuevas habilidades.

La expertis en el baile fue tal que terminó lesionándose los pies.

“Fue un reto porque durante el rodaje, entre octubre y diciembre que estuvimos en la preparación y los ensayos, me esguincé un pie y cuando estábamos ya filmando, en febrero me esguincé el otro pie”, dijo.

Y expresó que el desafío no solo fue físico sino emocional y psicológico: "Estuve con Erandi, que fue mi gran cómplice con todo este tema del pole dance, me tuvo mucha paciencia y me acompañó en este proceso porque estábamos en el rodaje y de ahí salía a las 11 de la noche o 12, a la hora que fuera practicábamos la rutina y me enseñaba un poco de técnica”, recordó.

Lee también: Bellakath triunfa en el EDC, pero no en redes sociales

Cabe mencionar que la actuación de Perroni ha sido muy aplaudida por los usuarios, ya que a unos días del estreno, la serie se posicionó como una de las más vistas de la plataforma y los fanáticos ya aclaman la segunda temporada.

A pesar de ello, Maite externó que de momento dejará la actuación para concentrarse en asuntos personales.

Con información de Nicole Trejo.