Eduin Caz, de Grupo Firme, habla de su crisis de salud: "No la estoy pasando nada bien"

Aunque Eduin Caz está feliz por el lanzamiento de la nueva música de Grupo Firme, y por un año lleno de éxitos, el vocalista se confiesa con sus fans y asegura que no la está pasando nada bien.

El cantante de 28 años no quiere ser falso con sus más de 7 millones de seguidores en Instagram, así que a la par de mostrar los adelantos de sus nuevos lanzamientos musicales, Caz reveló que no han sido días fáciles para él, y aconsejó al público.

Confesó que a él le ha servido el equilibrio en su vida, echar relajo pero al mismo tiempo medirse en su consumo de alcol y cuidar de su salud con ejercicio, pero remarcó que él no es un buen ejemplo, e incitó a la gente a que vivan su vida como quieran, pues vida sólo hay una.

"Buen ejemplo yo no soy, yo soy una cagada, a mí me gusta ser desmadroso, pero yo equilibro mi vida, tengo un equilibrio, si ustedes lo quieren hacer, bienvenido, yo trato de impulsarlo; si quieren tomar, salir de fiesta, drogarse, hagan lo se les pegue su chingada gana, al cabo la vida hay una, siempre lo he dicho, disfruten su vida al máximo, pero el equilibrio es bueno".

Eduin dijo que sabía que le iban a llamar la atención ór este video, pero aseguró que tenía que expresarlo.

"Yo sé que me van a llamar la atención por este video pero se los tenía que decir, hagan lo que quieran, disfruten su vida al máximo, los quiero".

Eduin Caz alerta con su estado de salud

Se sabe que el vocalista de Grupo Firme se ha esforzado por bajarle al consumo de bebidas alcoholicas luego de que hace unos meses fuera a parar al hospital por la hernia hiatal que padece, sin embargo, ese no ha sido el único motivo de preocupación para los fans de la banda.

Recientemente Caz apareció con una bola en el cuello que no supo explicar a qué se debía, y días antes alertó con al aparecer con una máscara de oxígeno, aunque en esa ocasión aseguró que se trataba de algo pulmonar sin importancia. "No se preocupen blebada, ya saben que cuando hace frío se me cierra el pecho. Pero aquí al tiro".

Ahora, sin dar muchos detalles de qué es lo que pasa, el intérprete de "El tóxico" pidió una disculpa por no haber hecho publicaciones graciosas como es su costumbre, pero dijo que esto se debía a que no la estaba pasando bien, sin embargo, tranquilizó a su público al asegurar que es un profesional y que no se cancelará ningún concierto.

Más tade, Eduin Caz detalló lo que ha pasado en su vida y con su salud en las últimas semanas:

"1 mes sin entrenar constantemente, y el medicamento que sólo me retiene líquidos, estoy tratando de bajar 15 kilos y tengo un mes y tres días sin tomar, por si estaban con el pendiente".

Hace días el cantante reveló que será papá por tercera ocasión junto a su esposa Daisy Anahy.

