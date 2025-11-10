Dwayne Johnson, el actor que dará vida al dios Maui en la versión live action de “Moana”, reveló nuevos detalles sobre la producción de la película. Este próximo proyecto de Disney es uno de los más esperados por los fans tras el estreno de “Lilo y Stitch”.

En los últimos años, el conglomerado estadounidense de medios y entretenimiento ha tenido tanto aciertos en producciones de su plataforma como fracasos en salas de cine, entre ellos “Blancanieves”. Sin embargo, “Moana” se perfila como uno de los títulos más prometedores.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el actor confirmó que el rodaje del live action ha concluido.

“El viernes pasado, alrededor de las 8:00 p.m., terminamos oficialmente el rodaje de la versión con actores reales de Moana, así que estamos muy emocionados. Este verano podrán ver Moana (…) Va a ser increíble”, expresó Johnson.

El también luchador de la WWE señaló que pasó una semana completa grabando uno de los temas más populares de la cinta animada original.

“Pasé una semana entera grabando ‘De nada’, y las canciones y la coreografía son una pasada”, comentó el actor.

El tema, que se ha vuelto viral en redes sociales desde el estreno de la versión animada, será una de las piezas más esperadas por los fanáticos.

La actriz Catherine Laga’aia interpretará a Moana, mientras que Dwayne Johnson retomará su papel como Maui, el semidiós de la Polinesia.

Con la finalización del rodaje, la cinta entra oficialmente en su etapa de postproducción, rumbo a su estreno programado para el 10 de julio de 2026, cuando los espectadores podrán ver a los queridos personajes de “Moana” cobrar vida en la gran pantalla.