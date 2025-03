La muerte de Dulce, la cantante, hace casi tres meses, destapó algunas falsas amistades que tuvo la artista, quienes tras su fallecimiento hicieron circular audios de conversaciones privadas de la intérprete y destaparon el pleito que tuvo con su hija Romina Mircoli por culpa de Francisco Cantú, un cantante con quien Dulce tuvo un romance y planeaba casarse.

La partida de Dulce estuvo envuelta de escandalosas declaraciones de supuestos amigos de la estrella que perdió la vida a los 69 años, entre ellos la actriz Ofelia Cano y el propio Cantú, un cantante mexicano del género ranchero, originario de Monterrey que comenzó a ganar notoriedad en 2022 al participar en el espectáculo "GranDiosas", donde compartió escenario con Dulce, María Conchita Alonso y Alicia Villarreal.

Romina, la hija de Dulce, compartió en las recientes horas varios audios de su madre con los que se demuestra la relación amorosa que había entre Dulce y Cantú, así como la reconciliación que existió entre ella y su madre después de un distanciamiento porque a Romina no le parecía el romance que su madre sostuvo con Cantú, a quien ha calificado de vividor.

Mircoli decidió rompió el silencio y habló abiertamente de las diferencias que tuvo con su mamá tres años antes de que falleciera, así como las amenazas que ha recibido de Cantú y la traición de Ofelia Cano, quien dice, se hizo pasar "por la buena" del cuento.

Dulce y Francisco Cantú participaron juntos en el show de GranDiosas. Fotos: Instagram

Dulce estaba contenta por boda con Francisco Cantú

Romina confirmó, en el programa de Javier Ceriani que su mamá sí pensó en casarse con Francisco Cantú, quien le prometió anillo y fiesta, así se lo contó la cantante a su amigo Alito.

"Conocí a un muchacho, porque es más joven que yo, acá vive, aunque no sé ni dónde estoy, no conozco, me vine unos días, mi comadre Ofelia y yo, pero las cosas muy en serio, la verdad yo estoy contenta, ya quiere darme anillo además quiere boda, nunca se ha casado por la iglesia, ni yo, entonces quiere boda, quiere fiesta, está muy enamorado, yo estoy muy contenta , yo creo que sí va a haber boda Alito".

Dulce comparte también que llevaba dos años "súper flaca" pesando 65 kilos, siete kilos menos que su peso habitual.

En otro audio Dulce reconoce que no se armó nada de boda y que Cantú, de 50 años, sólo quería colgarse de su fama, algo con lo que Romina concuerda: que su madre estaba ilusionada, pero cuando se dio cuenta que Cantú se divertía con jovencitas y seguía haciendo lo que le había dicho ya no hacía, Dulce se desencantó de él.

Para Romina, Cantú es un depredador y un violentador que la está extorsionando; recordó que a su madre, Cantú le dijo que cuando se casaran, todos podrían vivir en su casa en Estados Unidos, donde supuestamente iban a obtener ciudadanía extranjera, cosa que es mentira.

Romina lamenta que Francisco Cantú haya sido un depredar sobre los anhelos de su madre, y condena que esté haciendo caprichos sabiendo que entre ella y su madre ya había habido una reconciliación.

"No quiero que piensen que mi mamá era mala persona, mi mamá estaba mal influenciada", reiteró Romina.

Romina advirtió que tanto Francisco Cantú como Ofelia Cano le quieren tender una trampa y están fabricando evidencias.

Romina admite que al final de su vida, su madre Dulce "despreciaba" a Ofelia Cano, después de que se pelearon y tenían años de no hablar.

