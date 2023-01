Discos inolvidables que cumplen 50 años

Obras musicales conceptuales, recopilaciones de grupos legendarios y el nacimiento de bandas y solistas que se convertirían en clásicos del rock, de eso están formados los discos que este 2023 cumplen 50 años de existencia.

Grupos como Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple y The Rolling Stones, y solistas como Elton John, David Bowie y Stevie Wonder lanzaron en 1973 álbumes que a la fecha son aclamados por la crítica especializada.

Que estos lanzamientos sucedieran a inicios de los años 70 no es casualidad y el experto en rock, Diego Pardavé, lo explica:

“El género estaba por cumplir 20 años (nació a inicios de los 50) y para 1973 había cambiado”, dice en entrevista el locutor de Las rutas del rock de Radio IPN.

“Se lanzaban sencillos y los discos se convertían en colecciones pero en ese año, aparte de ser el género más importante del mundo —lo podríamos comparar con el reggaetón hoy o el k-pop—, los discos se habían convertido en objeto de culto”.

Indudablemente el disco que marcó aquel año fue The dark side of the moon, de Pink Floyd. Su portada, diseñada por Storm Thorgerson, es una de las más reconocidas del rock (el prisma atravesado por un rayo de color), fue lanzado en marzo y de inmediato se colocó en lo alto de las listas de popularidad, llevando al rock progresivo al mundo comercial con la experimentación sonora de Roger Waters y David Gilmore, y la ingeniería de audio de Alan Parsons (grabado en los estudios Abbey Road).

También en 1973 se pusieron a la venta las recopilaciones dobles Rojo (1962-1966) y Azul (1967-1970) de The Beatles, que englobaban los grandes éxitos del grupo, mientras que sus integrantes lanzaban por solitario su respectivos discos de ese año: Paul McCartney con Wings el Red rose speedway; George Harrison el Living in the material world; John Lennon el Mind games y Ringo Starr, Ringo.

En Londres nació Queen —cuyo álbum debut es publicado ese año—, Bob Dylan grababa en Ciudad de México y California la banda sonora de Pat Garrett and Billy The Kid que incluía el tema “Knockin’ on heaven’s door”.

“Para 1973 lo más importante ya no era una canción sino el disco, también la radio tenía un papel importante, sobre todo una nueva radio: la FM”, explica.

“Así como hoy vivimos el tema de las plataformas digitales y los artistas se publicitan ahí, en 1973 lo más importante era la FM; AM había quedado atrás, había jugado un papel importante en los años 50. Para los 70 era la FM, las radios experimentales que ahí existían, donde se podían poner temas un poco más largos en cuanto la duración”.

Desde el lanzamiento del Dark side of the moon, se estima que ha vendido unas 50 millones de copias en todo el mundo. Para la revista Rolling Stone, en su recuento actualizado de 2020, está en el lugar 55 de los 500 mejores discos de la historia.

Acompañan a Pink Floyd en esa lista discos de 1973 como Yellow brick road de Elton John, que era el solista más importante del mundo; Innervisions de Stevie Wonder y Houses of the holy de Led Zeppelin, entre otros.



"En 1973 los discos se habían convertido en un objeto de culto, la gente presumía tener un LP"

- Diego Pardavé, locutor

Con información de Araceli García