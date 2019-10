Después de 20 años, The Offspring vuelve con su Punk Rock a la CDMX

Con gritos de euforia, slam y lluvia de cerveza, la banda estadounidense The Offspring hizo recordar los últimos años de la década de los noventas, a toda una generación que esperó veinte años para verlos, con sus éxitos en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Miles de personas se dieron cita en el recinto con gran emoción y expectativa de ver a una de sus bandas favoritas, después de haber pasado la mitad de su vida esperándolos, debido a que fue en el año 1999 cuando la alineación que se encontraba en su mejor momento, se presentó en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

La banda salió al escenario a las nueve de la noche aproximadamente, de acuerdo a cifras proporcionadas por Ocesa, eran ocho mil personas quienes se sorprendieron al escuchar el intro de un mariachi, que fue el preludio de “Americana”, “All I want” y “Come out and play”, temas que ocasionaron que la adrenalina invadiera a todos, desatando así la locura total.

“Buenas noches ¿cómo se las están pasando?, es increíble, hace bastante tiempo que no veníamos aquí, esto es increíble, se acuerdan la vez que tocamos 1999, ahora están aquí ustedes, nuestros fans son hermosos”, fueron las palabras que dijo el vocalista Dexter Holland al saludar a la audiencia.

Todos los músicos, pero especialmente el vocalista y el guitarrista Noodles se mostraron muy sorprendidos por el recibimiento y la entrega del público mexicano, que no dejaban de ovacionarlos y tratar de llegar lo más cerca posible del escenario.

La noche continuó con “It won't get better”, “Want you bad”, “Mota”, “Original prankster”, entre otras hasta que continuó con un cover de AC/DC llamado, “Whole lotta rosie”, que sorprendió a todos.

Con una producción escenográfica que solo mostraba una manta con el nombre de la agrupación, la banda no necesitaba más para demostrar por qué son considerados por muchos como unos los mejores en su género del punk rock.

Continuaron grandes éxitos como “Bad habit”, “Why don't you get a job?”, “Pretty fly (for a white guy)”, se desató el frenesí y muchos arrojaron la cerveza por doquier, mientras que los vasos volaban de un lado a otro, muchos no paraban de saltar y cantaban o gritaban ensordecedoramente.

“Muchas gracias, son increíbles, estoy en shock, no puedo creerlo, esto es asombroso, México ustedes son demasiado, los amamos, gracias”. Fueron algunas palabras del vocalista, que estaba muy sorprendido por la respuesta de todos sus admiradores.

Llegó el momento final con “The kids aren't alright”, uno de sus mayores éxitos con el que gritaron y cantaron durante todo el tema, dando inicio al encore, en donde interpretaron “You're gonna go far, kid” y cerrando la noche con “Self esteem”, que pese a que todos los asistentes pedían otra canción, la banda con muchos agradecimientos salió del escenario.

maf