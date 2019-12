Descartan romance de Yalitza con Nicolás Celis

Ahora que se difundieron imágenes de un romance de Yalitza, atrás quedan los especulaciones en torno a que la protagonista de ROMA vivía un romance con el productor Nicolás Celis, con quien se le ha visto en todas partes. Y es que personal cercano a la actriz afirma que Celis la ve como parte de su familia tras trabajar juntos en el filme de Cuarón, por ello ahora es la empresa de Nicolás quien representa a Yalitza y por ello es el productor quien es su sombra en todas partes a las que va la nominada al Oscar.



María León, sin novio pero con tele

Mientras comparte videos bailando en el tubo, actividad que María León hace muy bien, la cantante hace sin querer algunas confesiones, como el hecho de no tener novio. Uno de sus seguidores le expresó no sólo su admiración por sus habilidades para el baile sino por otros elementos que aparecen en el clip. “Ya tienes tele”, a lo que la actriz del musical Chicago respondió con humor: “Cuando ya no tienes novio, tienes tele”.



Marco Antonio Regil empieza el año estrenando show

El conductor mexicano empezará el año trabajando, pues el 1 de enero estrenará The wall, programa de concursos que se verá por Telemundo y que significa, nos cuentan, volver a lo suyo, pues este año probó suerte como presentador del programa Un nuevo día, también de la cadena hispana, al lado de Adamari López y Héctor Sandarti, pero le hizo ver que no era para él, porque nunca se sintió cómodo en el matutino. A la par, Regil ofrece conferencias de superación personal.