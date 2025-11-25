Más Información

Vaso Roto Ediciones va a la conquista del lector bilingüe en EU

Tenochtitlan, un pasado que resurge día a día en imágenes

Tambuco presentará programa con la modernidad del siglo XX

Traducirán al maya toda la obra de García Lorca

Creciente interés en EU por literatura en español

La historia de la obra de Frida Kahlo que rompió récord

Jose Luis Rodríguez "El puma" vivió un momento bochornoso al tener que bajarse de un avión que iba de Ecuador a Miami, según testigos, el cantante de 82 años tuvo un altercado con un empleado por no acomodar bien su equipaje, por lo que fue desalojado; el video ya es viral en redes.

En el video se observa el momento en el que el capitán del vuelo le pide al cantante que se baje del avión, lo hace con voz enérgica mientras "El puma" está grabando lo ocurre frente a él con su teléfono celular.

"No me siento bien", es la frase que se le escucha decir al intérprete previo a que el capital le pida bajarse del avión.

@andresgavito José Luis Rodríguez "El Puma" habría sido bajado de un avión tras altercado. Este video circula en redes sociales #noticias #ahora #avion #puma #elpuma ♬ Paris - Else

