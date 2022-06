Tras un juicio de seis semanas entre Johnny Depp y Amber Heard para resolver denuncias por difamación en contra Depp, un jurado falló la tarde de este miércoles a favor del actor de los Piratas del Caribe.

El actor había demandado a su esposa por 50 millones de dólares acusándola de difamación en el que la también actriz había asegurado haber sufrido violencia domestica por parte de Depp.

A través de un comunicado, el actor señaló que su vida habría cambiado drásticamente luego de que su esposa hiciera denuncias falsas en su contra, dejándolo fuera de muchas películas y proyectos de cine.

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Se me hicieron denuncias falsas, muy graves y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos”, dijo en su cuenta de Instagram.

Tras seis años, dijo, en el mismo post, "tengo mi vida de vuelta".



"Quería revelar la verdad"

“Ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente honrado. Mi decisión de continuar con este caso, sabiendo muy bien la altura de los obstáculos legales que enfrentaría y el inevitable espectáculo mundial en mi vida, solo se tomó después de pensarlo mucho. Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado".

El actor afirmó que después de pensar mucho, si continuar con el caso o no, su decisión por retomarlo era algo que le debía a su familia y seres queridos para revelar la verdad. “Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”, dijo.

"Estoy, y he estado, abrumado por la efusión de amor y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda de que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan".

Lo mejor está por venir y finalmente ha comenzado un nuevo capítulo, dijo.

Heard deberá indemnizar a Depp, ausente durante la lectura del veredicto, con 15 millones de dólares por concepto de daños y perjuicios.

