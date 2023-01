Demi Moore: así de hermosa luce la actriz a los 60 años

Vestida de blanco, con su pequeña mascota en brazos y al ritmo de la canción “What Are You Doing New Year's Eve?” de Ella Fitzgerald, Demi Moore despidió el 2022. Así lo compartió con sus más de 3.3 millones de seguidores en Instagram, de todas partes del mundo.



La actriz cumplió 60 años el pasado noviembre y luce tan radiante como en sus años de juventud. La vida no fue fácil para la exesposa de Bruce Willis, ya que en su libro autobiográfico detalló lo dura que fue su infancia y cómo le costó salir del oscuro y aislante mundo de las adicciones.



La vida luego le retribuyó a la actriz todo el esfuerzo y voluntad que puso para salir adelante, y en la actualidad disfruta el presente junto a sus hijas: Tallulah Belle, Rumer y Scout LaRue. Las hermosas mujeres tienen entre 28 y 34 años, y todas nacieron fruto del amor ente Demi y Bruce Willis, entre 1987 y el año 2000.





Demi Moore luce radiante gracias a su estilo de vida saludable

La protagonista de “Propuesta indecente” tiene una figura escultural y esbelta. Así lo demuestra en varias publicaciones de Instagram, donde se luce con sus trajes de baño. Parece que el tiempo no ha pasado para la estadounidense nacida en Roswell, Nuevo México.



La genética definitivamente ha acompañado a Moore, que luce deslumbrante a los 60 años. Pero también mantiene su cuerpo tonificado gracias a un estilo de vida saludable, que contempla una alimentación equilibrada y una rutina de ejercicios específica. La ganadora de cuatro premios Golden Raspberry entrena haciendo “Dance cardio”, una actividad también llamada “Zumba”. Así lo ha compartido en una ocasión en su perfil de Instagram. El entrenamiento de la expareja de Emilio Estévez consiste en mover el cuerpo con coreografías y pasos de baile energéticos durante 50 minutos. Luego se debe elongar bien para que los músculos no sufran lesiones o fatiga.