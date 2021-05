Demi Lovato reveló el miércoles que se identifica como una persona no binaria y que está cambiando sus pronombres, y dijo a sus fans que tomó la decisión luego de hacer un “trabajo autorreflexivo”.

“Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario”, anunció Lovato en Twitter y en un video adjunto, agregando que “oficialmente cambiaré mis pronombres a they/them (elles) en el futuro”.

Lee también: Demi Lovato confiesa que fue violada cuando era parte del elenco de Disney

Lovato dijo que eligió pronombres de género neutro porque “esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género”. Agregó: “Estoy haciendo esto por aquellos que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos”.

Lee también: Sara Ramírez de "Grey´s Anatomy" revalúa su sexualidad y se define como no binaria



Today is a day I'm so happy to share more of my life with you all- I am proud to let you know that I identify as non-binary & will officially be changing my pronouns to they/them moving forward

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021