El robo de la Mona Lisa y los otros ocho robos que ha habido en el Museo del Louvre

Robo en el Louvre pone en evidencia ola de asaltos en museos franceses

VIDEO: Robo histórico en el Louvre en solo 7 minutos; así fue el atraco de 9 joyas de la corona francesa

Estas son las joyas que fueron robadas del Museo del Louvre

Cuatro ladrones del Louvre se llevaron ocho joyas de las nueve que robaron inicialmente

Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia

Una película sin diálogos, pero en un ambiente mágico, es la nueva apuesta cinematográfica de Carlos López Estrada, el realizador mexicano cuya animación Raya y el último dragón estuvo nominada al Oscar en 2022.

Ahora el director mexicano se metió a un foro para darle forma a DED, una historia sobre un joven recién fallecido quien lucha por cambiar su destino, mientras observa cómo su alma gemela y el mundo siguen adelante sin él.

Es la versión cine de una obra de teatro homónima escrita por él mismo y Cristina Bercovitz, montada hace una década en EU.

Stacy Perskie, con su compañía REDRUM, que ha estado detrás de cintas como Pedro Páramo y Bardo, es uno de los coproductores.

“No sé si está loca, pero es una película muda, sin diálogos, tiene música y sonido, es una cosa bella de la que estamos orgullosos del proceso. Es como Charlie Chaplin y Buster Keaton (comediante de la primera mitad del siglo XX) es una maravilla”, indica Perskie.

López Estrada, hijo de la productora Carla Estrada, fue señalado en 2017 por Variety como uno de los directores jóvenes en el orbe a los que había que seguir de cerca en el futuro.

En ese año, el mexicano ya había sorprendido con su corto Kagaroo court, videos del grupo Clipping y la serie High & Mighty, y su ópera prima Punto ciego, sobre dos amigos en EU reevaluando su amistad, había sido elegida para Sundance.

DED fue fotografiada por Juan Pablo Ramírez, nominado al Ariel por su trabajo en La cocina.

DED fue escrita por López Estrada y Anna Moskowitz, produjo Antigravity Academy, compañía del mexicano y Spark Features.

