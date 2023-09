De una pandemia al accidente de Lucero Mijares, las dificultades que ha tenido que pasar en teatro Juan Torres

Con una alfombra amarilla el productor y la develación de una placa, fue como el productor Juan Torres celebró 25 años de carrera y ocho al frente del Teatro Hidalgo, donde presenta actualmente el musical "El Mago (The Wiz)", y aseguró que hoy más que nunca está firme en su decisión de seguir haciendo teatro en México.

"He sido muy feliz, es lo que puedo decir, claro que como cualquier cosa en la vida te enfrentas a muchas cosas, a muchos obstáculos, pasamos una pandemia, un temblor, hace ocho años una actriz (Jacqueline Andere) se me cayó en el foso de la orquesta y qué decir del estreno de El Mago, que una función antes del gran estreno la protagonista (Lucero Mijares) se rompiera una pierna, en ese momento pensé que el proyecto se había terminado; pese a todo lo único que puedo decir es ¡gracias!".

Torres explicó que desde su primer montaje, que fue la obra Yo madre, yo hija que protagonizó Mariana Garza y Susana Alexander; le ha dado completamente su tiempo al teatro, pero ahora necesita pensar qué es lo que sigue para él en este ámbito, porque ya no puede seguir corriendo riesgos tan altos, económicamente y profesionalmente hablando.

"Claro que el teatro siempre va a ser parte de mi vida, claro que me encantaría producir hasta el último día de mi vida, pero sobre todo siempre voy a ser un espectador, si algún día tengo que hacer una pausa como productor, el espectador nunca se va a alejar de una butaca porque el teatro es lo que me da vida", expresó Torres.

"El Mago (The Wiz)" entró en su última etapa de la temporada, ya que está planeado que baje el telón el 12 de noviembre, por lo que Torres piensa disfrutar cada momento de esta producción, ya que al tener a su estrella completamente recuperada son pocas cosas de las que se debe preocupar, según explicó.

Entre las celebridades que pasaron por la alfombra amarilla estuvieron presentes Fela Dominguez, Alejandra Ávalos, Paco de la O, Yurem, Mónica Huarte y Mary Paz Banquells.

El momento de la celebración

Antes de que diera inicio la función de este viernes de "El Mago", Juan Torres salió al escenario del Teatro Hidalgo y agradeció la presencia del público, no sólo esa noche que habían abarrotado el recinto, sino todas las que han integrado sus 25 años de carrera, acto seguido las luces se apagaron y la orquesta marcó el inicio de esta presentación. La compañía encabezada por Lucero Mijares, María del Sol, Eugenio Montessoro, Fede di Lorenzo, Oscar Acosta, Juan Fonsaldo, Dulce Patiño y Crisanta Gómez, dieron una función muy divertida donde se podía ver su complicidad y compañerismo, haciendo bailar y reír durante toda la función a los niños y las niñas presentes en esta función, la cual disfrutó desde una de las butacas la madrina de la noche, la periodista de espectáculos Paty Chapoy, quien subió al escenario y le dedicó unas palabras al festejado.

"El teatro vive mi querido Juan por personas como tú y por todos los que están en el escenario, y el teatro va a continuar porque hay muchas historias para comentar, para que todos ustedes realicen lo que más les gusta, que es estar en este escenario y hacer lo que se tiene que hacer. He estado en todas las obras que has producido, me da mucho gusto y orgullo ver cómo cada día haces mejor lo que el día anterior hiciste, te felicito siempre", expresó Chapoy minutos antes de develar la placa conmemorativa y acompañar a Juan Torres a apagar las velitas de su 25 aniversario, cerrando así la noche.

