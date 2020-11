David Prowse y los actores de “Star Wars” que han fallecido

“Star Wars” es una de las sagas más queridas de la industria del cine. Con nueve películas y cuatro series de televisión, la franquicia de George Lucas se ha convertido en una de las historias más exitosas de todos los tiempos; y eso, en gran parte, gracias a los personajes que se han ganado el corazón de más de una generación.

Estos personajes llevaron, además, a la fama mundial a los actores que los interpretaron; quienes serán recordados para siempre por todos, y no solo por los fanáticos de “Star Wars”. En esa línea, son muchos los actores que ya no están con nosotros.

Aquí una lista con quienes partieron, siendo David Prowse (Darth Vader) el último en partir.

ACTORES DE “STAR WARS” QUE HAN MUERTO

CARRIE FISHER



Foto: Lucasfilm via AP

Carrie Fisher falleció repentinamente a los 60 años en 2016, justo después de Navidad. Su muerte no solo conmovió a los fans de “Star Wars”, sino que también obligó a los cineastas a reelaborar su presencia en “The Rise of Skywalker”.

ALEC GUINNESS



Foto: AP /Lucasfilms Ltd. via Orange County Register

Aunque Alec Guinness menospreció a “Star Wars”, los fanáticos todavía lo aman como Obi-Wan Kenobi de todos modos. El gran actor británico falleció a los 86 años en 2000.

PETER MAYHEW



Foto: AP/Walt Disney World, Mark Ashman

Peter Mayhew, que interpretó a Chewbacca en todas las películas de “Star Wars”, falleció tristemente en 2019 a la edad de 74 años.

CHRISTOPHER LEE



Foto: EFE/SVEN HOPPE, archivo

Aunque la carrera de Christopher Lee abarcó décadas y géneros, para los fanáticos de “Star Wars” siempre será el Conde Dooku. Lee falleció en 2015 a la edad de 93 años.

KENNY BAKER



Foto: EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA, archivo

Kenny Baker fue el hombre dentro del traje como R2-D2 durante toda la saga de “Star Wars”. Lamentablemente, falleció a la edad de 81 años en 2016.

PETER CUSHING



Foto: Lucasfilm vía El Comercio/GDA

Peter Cushing interpretó al Gran Moff Tarkin, el líder de la flota del Imperio, en las películas originales de “Star Wars”. Aunque Cushing falleció en 1994, fue recreado digitalmente para escenas en “Rogue One”.

JACK PURVIS

Jack Purvis interpretó varios papeles muy disfrazados en el universo de “Star Wars”. Fue el principal Jawa en “A New Hope”, el jefe ugnaught en “The Empire Strikes Back”, y Teebo el Ewok en “Return of the Jedi”. Purvis falleció en 1997 a la edad de 60 años.

ERIK BAUERSFELD



Foto: AFP/Lucasfilm, archivo

El actor de voz Erik Bauersfeld falleció en 2016 a la edad de 93 años, pero siempre tendremos su línea más famosa y citada con frecuencia: “¡Es una trampa!”, que lo dijo em “Return of the Jedi” y “The Force Awakens”.

SEBASTIAN SHAW



Foto: Lucasfilm vía El Comercio-GDA

Sebastian Shaw interpretó dos papeles en “Star Wars”; una como Darth Vader cuando le quitan la máscara y como el fantasma de Anakin al final de “El Retorno del Jedi”. Shaw murió en 1994 a los 89 años.

DAVID PROWSE



Foto: EFE/Susanna Sáez, archivo

Dave Prowse encarnó a Darth Vader en la trilogía original de “Star Wars”, falleció el 28 de noviembre a los 85 años.

