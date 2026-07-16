Aunque considera que las nuevas masculinidades comienzan a afianzarse en la sociedad, el actor David Ortega cree que el cambio se da lentamente.

A su juicio, muchos niños siguen creciendo en un contexto en el que expresar las emociones o reconocer su vulnerabilidad es una señal de debilidad, situación que, asegura, pretende retratar la puesta El deseo de lo prohibido.

"Sí está habiendo un cambio, pero se está dando a paso lento. Todavía existe esta barrera donde no todos los hombres se sienten libres de demostrar que también sienten, que también son vulnerables", dijo.

Para David esta situación es especialmente evidente en las regiones en las que persisten modelos de masculinidad más rígidos, en los que aún se repite que "los hombres no deben llorar" o "no deben quebrarse".

"Todavía existe esa barrera donde muchos hombres no se sienten libres de demostrar que también sienten y que también son vulnerables. Todos somos seres humanos y expresar lo que sentimos o llorar cuando tenemos ganas no nos hace ni más hombres ni menos hombres", sostuvo.

El actor originario de Autlán, Jalisco, participa en El deseo de lo prohibido, una puesta con cuatro personajes cuyas relaciones parecen estables hasta que en una reunión se destapan secretos, mentiras y deseos que habían permanecido ocultos.

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Ortega considera además que la historia pone en la mira a esas personas que reprimen parte de su identidad por miedo al rechazo social o familiar.

"Hay relaciones heterosexuales donde uno de ellos siente atracción por el mismo sexo y nunca se lo cuenta a su pareja por miedo al qué dirán. La obra hace que el público se pregunte si realmente está viviendo la vida que quiere o si solo cumple con estereotipos".

La obra es protagonizada por David Ortega, Silverio Rocchi, William Valdés y Hugo Catalán.

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