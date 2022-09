David Caro Levy busca nuevos senderos

La primera vez que David Caro Levy se cautivó por medio de la actuación fue gracias a la película Sin lugar para los débiles, de los hermanos Coen, desde entonces tuvo la convicción de dedicarse a la actuación.

“Siempre lo quise y mi familia me apoyó para ser actor profesionalmente”, indicó.

Hoy David es parte de la nueva versión de La madrastra, donde comparte pantalla con Aracely Arámbula y Andrés Palacios, con su personaje de Hugo Lombardo, pero el sueño del joven actor es continuar su carrera fuera del país.

“La pandemia se atravesó y se detuvo un proyecto que ya tenía apalabrado en España, después no volvieron a buscarme, pero creo que todo pasa por algo, y he aprendido mucho de estos proyectos”, aseguró.

La evolución que Caro ha tenido desde su primer trabajo sobre los personajes que ha abordado en este último año, entre los que también se encuentra su participación en la bioserie de María Félix La Doña, la percibe como un plus que le ayude para buscar esa meta de filmar en el extranjero.

“Siempre que va comenzar un proyecto no duermo días antes a iniciar la grabación, me paso estudiando al personaje, y el nerviosismo y la emoción me motivan para seguir”.

Su próximo papel será en la serie Mariachis, donde tendrá un rol protagonista y será producido por HBO Max.