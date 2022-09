Danna Paola le echa porras a su novio Alex Hoyer 

El cantante Alex Hoyer dio un concierto el fin de semana como parte de la convención VidCon pero no llegó solo, ya que siempre estuvo acompañado de su novia Danna Paola, quien le echaba porras desde atrás del escenario. Al término, la actriz de 27 años disfrutó con él y otros influencers una fiesta dentro de Centro Citibanamex. La exjuez de “La academia”, por cierto, nunca perdió el glamour, pues cargaba con un labial que de vez en cuando usaba para verse siempre bien y divertirse con creadores digitales, como Brianda Deyanara, Juanpa Zurita y Mario Bautista, entre otros.

Fans echan de menos a exitoso elenco de “Mentiras, el musical”

Si bien la nueva versión de “Mentiras, el musical” cuenta con el talento de experimentadas actrices como Brenda Santabalbina, Dai Liparoti, Aitza Terán o Pahola Escalera, el público sigue extrañando a aquellas que hicieron un éxito este montaje y José Manuel López Velarde y Alejandro Gou lo saben, porque al fin Paola Gómez, Paloma Codero, Lorena Vognau, Georgina Levin y Carlos Fonseca ofrecerán una función especial en el Teatro Aldama para empujar el musical, algo que los fans ya están agradeciendo en redes sociales.



Foto: Instagram



Macarena García es tajante: la herencia es un error de cálculos

La protagonista de la telenovela “Mi secreto”, nieta de la recientemente fallecida Anabel Gutiérrez, dice fuera de cámaras que mejor a ella ni le pregunten sobre el tema del testamento porque la respuesta es: “La herencia no es más que un error de cálculos, querer es porque sus papás no calcularon bien el dinero que iban a tener y el dinero que iban a gastar”. ¿Qué habrá querido decir? La joven expresó que, en realidad, los reporteros suelen preguntarle por temas no tan rebuscados, por ejemplo, el secreto de cómo cuida su cabello o temas de belleza en general.



Foto: Instagram

