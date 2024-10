Danilo Carrera es uno de los galanes de telenovela del momento, pero también lo es en la vida real, ya que durante una charla en el programa "Hoy en Día", de Telemundo, confesó que no ha sido el hombre más fiel en sus relaciones.

Esto salió en la plática porque al estar promocionando su más reciente proyecto, la telenovela "Sed de Venganza", al lado de sus compañeras de escena Isabella Castillo y Alexa Martín; se tocó el tema de la infidelidad.

-"No he estado en la situación de sentir ese dolor ‘ay me fueron infiel’, si me fueron no lo sé, mi teoría fue que no. Pero yo he estado del otro lado y sí te sientes mal porque también tienes sentimientos y quieres a esa persona solamente que eres débil y te gustan las otras mujeres también”, explicó Danilo justo después de que la actriz Isabella Castillo explicara que le habían sido infiel.

Pero el ser un hombre de mentalidad libre, literalmente le salió muy caro a Danilo, porque compartió que una ex se vengó de él usando su tarjeta de crédito, y aseguró que las compras que hizo lo dejaron hasta sin carro.



"Pero no me dolió, hoy en día veo para atrás y digo qué bueno", comentó Carrera, explicando que le hubiera afectado mucho más, si ella se hubiera vengado estando con otro hombre.

