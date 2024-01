Danilo Carrera sueña con un Ecuador en paz y con cine

Hace 16 años, el actor Danielo Carrera dejó su país natal, Ecuador, con el fin de crecer su carrera, pero ante los recientes acontecimientos de violencia, asesinatos y estado de excepción declarado por el actual presidente Daniel Noboa, el histrión aseguró que no es así como recuerda a su tierra.

“En el Ecuador que yo crecí salía a jugar futbol a las calles tranquilamente, nunca había este tipo de problemas, era totalmente diferente, no pasaban estas cosas”, dijo Danilo, quien se encuentra actualmente residiendo en Miami, Florida.

El protagonista de telenovelas como Hijas de la luna (2018) y Vencer la ausencia (2022) explicó que fue impactante para él enterarse por los medios de comunicación lo que estaba aconteciendo en su país.

“Es muy triste y es algo que al mundo entero ha consternado, no sólo a mí como ecuatoriano. Me ha escrito mucha gente sobre todo lo que está sucediendo ahorita en el país, hay violencia, secuestros y mucha incertidumbre, la gente está tratando de salir y hay ciudades muy afectadas como Guayaquil y Esmeralda, eso me pone triste, espero que esto se resuelva lo antes posible”.

Parte de su familia aún vive en Ecuador, pero algunos pasaron las fiestas decembrinas con él.

“Gracias a Dios están todos bien, tuvimos la suerte de que estábamos todos en Estados Unidos, no estaba planeado pero mi abuelita, mis hermanos, mi papá y mi mamá están todos conmigo”.

Danilo se encuentra actualmente en la fase final de su ópera prima Only en Ciudad de México, pero uno de sus grandes deseos es poder realizar una premier en su país, por lo que guarda la esperanza de que pronto todo conflicto interno se solucione para llevarlo a cabo.

“Tristemente Ecuador está pasando por una de sus etapas históricas más oscuras, si no es que ésta es la peor, pero espero que de aquí a unos meses la película ya esté totalmente editada y posproducida para poder estar en cines, en un Ecuador en paz”.

Danilo comenzó hace 12 años su carrera en un melodrama de la cadena Telemundo llamado Relaciones peligrosas.