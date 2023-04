Cynthia Rodríguez revela cuántos meses de embarazo tiene, ¡Falta todo para que reciba a León!

Fue hace un mes cuando Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera dieron la noticia de que esperaban a su primer bebé, al cual pondrán el nombre de León, y aunque, habitualmente, la pareja prefiere mantener los detalles acerca de su relación de la forma más discreta posible, desde ese momento, la conductora ha tenido un gran acercamiento con sus seguidores con quien hace unos días realizó una temática de preguntas y respuestas, en la que aclaró varios puntos acerca de su embarazo y confesó además ciertos detalles que dejaron sorprendidas y sorprendidos a sus fans.

La presentadora de televisión se encuentra en el momento más pleno, en lo que su vida familiar se refiere, pues luego de mucho buscar concebir una vida, ella y su pareja, el cantante Carlos Rivera, están a la espera de la llegada de León, su primer hijo, por lo que la exintegrante de "La Academia" ha revelado algunos detalles referentes a su bebé, luego de que propusiera a sus fans que le hicieran un par de preguntas que ella contestó con mucha disponibilidad.

Cynthia Rodríguez no ha parado de viajar y a acompañar a su esposo, Carlos Rivera, a los conciertos que forman parte de su actual gira, pues así se lo ha permitido (hasta ahora) el médico. Foto: Instagram

A través de distintas historias de Instagram, la cantante de 38 años reveló que se encuentra en la semana 24, lo que quiere decir que ya tiene seis meses de embarazo, por lo que está a tan sólo tres meses de que conozca al bebé que aguarda en su vientre, el cual -confesó- comenzó a moverse desde la semana 19, asegurando que es un pequeño muy inquieto, por lo que considera que se la debe de pasar bailando ahí dentro. Además, reveló que, en cuanto escucha la voz de su padre, el pequeño se mueve con más intensidad.

"Sobre todo cuando le habla o le canta su papá, en las noches se mueve muchisímo, porque obviamente lo escucha mucho, ha estado en muchos conciertos, hemos estado en muchos conciertos, en ensayos, entonces su parte favorita es que le cante por las noches", dijo risueña.

Además, como es del conocimiento de quienes siguen a la actriz, es muy atlética y lleva un estilo de vida muy saludable, por lo que aseguró que no ha dejado de ejercitarse, pues procura de hacer bicicleta 40 minutos diarios, pues cuenta con el permiso de su médico para seguir con sus actividades hasta este momento: "Sí estoy haciendo ejercicio, me estoy subiendo a la caminadora de 30 a 40 minutos, me gusta hacer yoga".

También destacó que lleva una dieta impuesta por la misma nutrióloga de Ximena Navarrete.

Por supuesto, la también actriz habló de los antojos de los que ha sido víctima, pues asegura que ella siempre ha preferido los sabores dulces, sin embargo, en las últimas semanas siente apetito por alimentos enchilados. También contó que hace un par de noches cenó yogur con galletas saladas, combinación que -en este momento- no sabe vislumbrar qué tan inusual es.

Y aunque, al inicio de su embarazo, expresó que tenía mucho sueño, compartió que ahora esta llena de energía, por l oque acompaña a Carlos en todos los conciertos que forman parte de su gira actual.

Finalmente, la conductora de "Venga la alegría" expresó que ella y Rivera tienen pensando tener otro bebé, pero que -por ahora- están concentrándose en dar la bienvenida a León.



